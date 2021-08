Mauricio Wright: “Es una expulsión programada por ellos (los árbitros)”

Wright salió expulsado por reclamarle al central Geiner Zúñiga. Rafael Pacheco. Wright salió expulsado por reclamarle al central Geiner Zúñiga. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A Mauricio Wright, entrenador morado, no le gustó la forma en la que se cerró el juego contra Cartaginés y también habló de la labor del arbitraje.

Wright no quiso profundizar, pero dejó claro que al momento de que le sacaron la roja, él estaba tranquilo.

“Bien por Cartaginés, que aprovecharon su situación. En mi expulsión no dije nada, es una expulsión programada por ellos (los árbitros). Hoy ha sido uno de los partidos en los que he estado más tranquilo. Se la inventaron y no me voy a referir más al tema”, manifestó el DT del Monstruo.

Mauricio reconoció que la derrota llegó porque su equipo se relajó.

“Definitivamente nos confiamos, pagamos caro, nos equivocamos poco, pero pagamos caro. No nos podemos relajar hasta el final.

[ Saprissa sigue legado de su fundador y presentó política para apoyar a la niñez ]

“Cuando las cosas de una forma u otra no salen como se han trabajado, terminamos perdiendo de esta forma. Podría decir muchas cosas, siento que el equipo estuvo bien, controlamos el juego y evidentemente hubo cosas que nos costó un poco, tuvimos ocasiones de gol, pero así es esto, tenemos que recapacitar”, manifestó.

Wright también aprovechó para referirse al calendario del torneo.

“Muchos equipos descansan 48 horas y luego juegan nuevamente, no sé qué tanta es la urgencia de jugar tan seguido, no es un tema de edad, es un tema de esfuerzo físico, que es importante tanto para un experimentado como para un jugador joven”.

El técnico del Saprissa también se refirió a la posible llegada del lateral izquierdo Bryan Oviedo.

“Siempre un buen jugador es bienvenido y si la institución tiene la capacidad de traerlo se va a ver la posibilidad. Vamos a tratar de fortalecer al equipo en todo lo que se pueda, esto está parejo, está bonito.

“Hay que apechugar, aprender de las derrotas, no solo cuando se gana se disfruta ni se siente bien, las derrotas también ayudan”.