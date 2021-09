Mauricio Wright sobre fichajes: “No le puedo decir a ningún jugador dónde elegir”

Wright reconoció que los morados lo intentaron para tener en sus filas a Bryan Oviedo y Celso Borges. Prensa Saprissa. Wright reconoció que los morados lo intentaron para tener en sus filas a Bryan Oviedo y Celso Borges. Prensa Saprissa.

Mauricio Wright, técnico de Saprissa, habló previo al duelo que tendrá este jueves, a las 6 p. m., contra el Cotzumalguapa de Guatemala por la Liga Concacaf.

Al entrenador morado le preguntaron por los últimos fichajes fallidos del Sapri, como Deyver Vega, Bryan Oviedo y Celso Borges.

“Sé que el equipo hizo el esfuerzo y uno de ellos (Oviedo) no llegó por situaciones de su equipo. Yo lo respeto y no me meto, no le puedo decir a ningún jugador dónde elegir, cada uno busca lo que quiere.

“Nosotros estamos a gusto con lo que tenemos y hay que hacerle frente con los jugadores, es la mentalidad que tenemos”, comentó Wright.

En cuanto al juego contra los chapines, aseguró que espera que su equipo se comporte como debería en un duelo como estos, sobre todo porque es consciente de que su rival llega inspirado pues es líder de la liga guatemalteca y está invicto, después de 10 partidos jugados.

“Indudablemente es un equipo nuevo en la liga nacional que viene haciendo las cosas bien, dando de qué hablar, está pasando por un buen momento. Esperamos como Saprissa estar a la altura del rival”, manifestó el técnico tibaseño.

Wright considera que este torneo puede ayudarlo a levantar el ánimo del equipo, que anda cabizbajo por el mal momento que atraviesa en el torneo local.

[ Aficionados morados todavía confían en Mauricio Wright ]

“Esperamos estar acorde a las exigencias, un torneo internacional cambia muchas cosas con respecto al torneo local. Esperemos ajustar algunas cosas, el trabajo en ofensiva, estamos claros y conscientes de algunas situaciones que hemos dejado de hacer”.