Para los aficionados morados Mauricio Wright todavía no está en capilla ardiente

De la mano de Wright, Saprissa ha estado en un sube y baja de resultados en lo que llevamos del torneo.

Saprissa cerró la primera vuelta del torneo de una forma muy diferente a como la empezó, por lo que el juego de este domingo ante el Santos será una verdadera prueba de fuego para los morados.

Si los tibaseños caen ante los caribeños, el equipo dirigido por Mauricio Wright se metería en problemas, pues se quedaría con 17 puntos y podría alejarse de los primeros lugares de la tabla, mientras que los santistas se mantendrían en la punta.

Recordemos que a diferencia de la campaña pasada, en este torneo vuelve la gran final y por eso, los morados deben seguir sumando para mantenerse en la cima y contar con los beneficios que les permitiría el liderato del certamen en las siguientes fases del torneo.

No ven los goles

En las últimas tres fechas, el Sapri dejó escapar ocho puntos valiosísimos para asegurar la primera posición de la tabla, pero se ha visto favorecido por las derrotas o empates de sus rivales directos, para al menos mantenerse en puestos de clasificación.

En lo que llevamos del torneo, la “S” ha estado inmerso en un sube y baja de resultados, pues inició goleando a sus rivales, pero en los más recientes juegos, la falta de gol ha sido el pan de cada día para los tibaseños.

El jueves anterior, los morados lograron anotar a duras penas contra Guanacasteca, sin embargo, el equipo no logró la victoria ante los pamperos. Además, a los morados les cuesta llegar al marco rival y tener claridad en la definición, ya que los jugadores con funciones ofensivas no pesan dentro del terreno de juego.

Los morados llevan un gol en los últimos 3 juegos.

Todavía hay chance

Walter Fonseca, un aficionado saprissista de hueso colorado, considera que la situación del Sapri no es de alarmarse, pero reconoce que el equipo debe espabilarse.

“Para mí el fútbol tico es demasiado emocional, al inicio del campeonato iban ganando, goleando y gustando, pero se vino una racha de tres partidos. Creo que así será el torneo, ya que lo que se premia al final es entrar en los primeros cuatro lugares y después de eso se jugará un torneo totalmente aparte.

“La situación del equipo no es de preocuparse, la irregularidad es de todos, no solo de Saprissa y para mí, no se deben encender las alarmas, ni pedir la salida de Mauricio Wright, porque esto está empezando”, añadió.

El joven fiebre morado, Jordy Morera, por su parte, es más crítico y sí se muestra preocupado por el rendimiento del club de sus amores.

El 7 de setiembre pasado, Sporting se sonó a los morados 4-0.

“He visto que en los duelos antes los equipos tradicionales los jugadores se ponen nerviosos a la hora de atacar y esa falta de definición nos pasa factura.

“La victoria ante la Liga fue un alivio, pero los resultados no han sido buenos y el empate ante Guanacasteca es una derrota, porque no se pueden dejar ir puntos en casa”, manifestó.

Para este fiebre morado, Saprissa no puede perder más puntos.

“Lo que ha ayudado a Saprissa, es que los rivales tampoco han puntuado y ni han aprovechado la oportunidad de recuperar el liderato. Por suerte a medio camino podemos recuperarnos, pero los jugadores tienen que meterse de lleno en los juegos y no pueden olvidar que el formato del torneo cambió.

“No podemos esperar a depender siempre de los últimos minutos, siempre se debe salir a matar los partidos en los primeros minutos para conseguir los resultados esperados. Yo no le echo toda la culpa a Wright, porque él cuenta con lo que hay, a veces los cambios le salen y a veces no, pero los jugadores deben comprometerse más”, añadió.