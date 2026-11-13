Mauricio Wright sorprende al volver a la que ha sido su casa por más tiempo

Mauricio Wright dirigirá por tercera vez al Malacateco de Guatemala. (Alonso_Tenorio)

Mauricio Wright volvió a los banquillos y lo hizo en el club que ha dirigido más partidos como entrenador en su carrera; la que podría llamarse como su segunda casa: el Malacateco de Guatemala.

El entrenador costarricense ya dirigió su primer entrenamiento con los Toros, en la que será su tercera etapa en el cuadro chapín, club con el que suma más de cien partidos dirigidos.

Según datos del sitio web Transfermarkt, Wright tiene 124 partidos con Malacateco, 96 en su primer paso entre julio del 2012 y junio del 2014 y luego 28 entre julio del 2017 y febrero del 2018.

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Malacateco es el equipo que más ha dirigido Mauricio Wright

Los datos son curiosos, dado que en Costa Rica el equipo con el que acumuló más partidos fue Brujas FC, con el que sumó 97 partidos entre julio del 2007 y junio del 2010.

Con el Saprissa solo dirigió 31 partidos entre abril y noviembre del 2021

La última experiencia de Mauricio en los banquillos fue con Guadalupe FC, club en el que solo duró tres meses entre diciembre del 2025 y marzo del 2026.

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