Un equipo de primera división le dice “muchas gracias” a su entrenador al cierre de la fecha 10

Un equipo de la primera división decidió no contar más con su entrenador, debido a los malos resultados del club.

Este jueves, Guadalupe FC informó que Mauricio Wright no sigue en el equipo de la rosa, luego de la derrota ante Herediano.

“Guadalupe FC informa que Mauricio Wright no continúa como entrenador de la institución. ¡Muchos éxitos!“, dio a conocer la institución, por medio de su chat de prensa.

Wright llegó al club para el presente torneo, con la misión de sacarlos de las últimas posiciones.

“Soy al que siempre le dicen que no lo va a lograr, pero yo veo cómo hacerlo para que sí”, dijo a La Teja en una entrevista, a días de comenzar el campeonato.

Guadalupe FC en el Clausura 2026

El equipo josefino es último en la tabla del torneo, con 6 puntos y en la acumulada, con 19 unidades.

Guada solo ha tenido una victoria en el certamen (el 18 de enero ante Liberia) y suma 3 empates y 6 derrotas.

El cuadro es el candidato número 1 para descender por lo que el nuevo entrenador deberá hacer milagros para poder sacar al club de esa delicada situación en la que está metido.

