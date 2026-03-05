Deportes

Un equipo de primera división le dice “muchas gracias” a su entrenador al cierre de la fecha 10

El equipo josefino es último en la tabla del torneo, con 6 puntos y en la acumulada, con 19 unidades

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un equipo de la primera división decidió no contar más con su entrenador, debido a los malos resultados del club.

Este jueves, Guadalupe FC informó que Mauricio Wright no sigue en el equipo de la rosa, luego de la derrota ante Herediano.

“Guadalupe FC informa que Mauricio Wright no continúa como entrenador de la institución. ¡Muchos éxitos!“, dio a conocer la institución, por medio de su chat de prensa.

Wright llegó al club para el presente torneo, con la misión de sacarlos de las últimas posiciones.

LEA MÁS: Mauricio Wright vuelve a desafiar los pronósticos y su nueva apuesta es Guadalupe

27/01/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 5 del torneo de clausura 2026 entre Guadalupe FC y Liga Deportiva Alajuelense.
Mauricio Wright no es más el técnico de Guadalupe FC. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Soy al que siempre le dicen que no lo va a lograr, pero yo veo cómo hacerlo para que sí”, dijo a La Teja en una entrevista, a días de comenzar el campeonato.

Guadalupe FC en el Clausura 2026

Guada solo ha tenido una victoria en el certamen (el 18 de enero ante Liberia) y suma 3 empates y 6 derrotas.

LEA MÁS: Mauricio Wright hizo una seria denuncia luego de la derrota de Guadalupe ante el Herediano

El cuadro es el candidato número 1 para descender por lo que el nuevo entrenador deberá hacer milagros para poder sacar al club de esa delicada situación en la que está metido.

Mauricio WrightGuadalupe FC
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

