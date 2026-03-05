Torneo Nacional

Mauricio Wright hizo una seria denuncia luego de la derrota de Guadalupe ante el Herediano

Mauricio Wright, técnico de Guadalupe, habló sin pelos en la lengua por un gran daño que dice le están haciendo al fútbol tico

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Guadalupe vs. Saprissa
Mauricio Wright fue muy enfático con la acusación que realizó sobre el fútbol costarricense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mauricio Wright, entrenador de Guadalupe FC, fue muy directo para señalar lo que asegura es un daño muy serio le están haciendo al fútbol en Costa Rica.

El técnico no puso excusas tras la derrota ante Herediano, la cual no discutió y asegura que pelearán con todo para sumar puntos y tratar de salir del descenso, justamente por ese detalle le hicieron una pregunta que lo puso a reflexionar.

Steven Oviedo, periodista de Radio Columbia le consultó si una liga de diez equipos, vuelve muy complicado que equipos como el suyo traten de salir del sótano y Wright fue más allá, eso no solo afecta al colero, sino a todos en el balompié tico.

LEA MÁS: Tribunal Disciplinario castigó a Mauricio Wright por una falta que dejó a muchos sorprendidos

“Le hicieron daño terrible a nuestro fútbol”

El jugar con diez equipos en nuestro país es un daño terrible, muchísimas zonas de este país tienen chicos de diferentes edades que ya no tienen posibilidades de jugar en primera división, porque eso es así”, comentó.

Guanacasteca - Santos, estadio Chorotega
Santos y Guanacasteca fueron expulsados en el 2025 de la primera división de Costa Rica. (Santos)

LEA MÁS: Osael Maroto quiere tener más equipos en primera división, pero pone una condición

Para el DT, el número de equipos puede repercutir hasta en la parte social de la nación.

Tenemos un país con mucho problemas, demasiados y el deporte en general, en este caso el fútbol, es algo que ayuda a muchas personas a salir de las problemáticas que tenemos, ustedes saben”

Para Costa Rica es necesario 12 o cuidado y no 14 equipos, porque eso le permite a muchos niños tener una posibilidad real dentro del fútbol y que no agarren otro camino.

Definitivamente le hicieron un daño terrible a nuestro fútbol cuando se decidió sacar a dos equipos por las razones que fueran”, finalizó.

LEA MÁS: Fedefútbol da sentencia contra Guanacasteca que busca poner punto final a novela con el club

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mauricio WrightGuadalupeFedefútbol
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.