Mauricio Wright hizo una seria denuncia luego de la derrota de Guadalupe ante el Herediano

Mauricio Wright, entrenador de Guadalupe FC, fue muy directo para señalar lo que asegura es un daño muy serio le están haciendo al fútbol en Costa Rica.

El técnico no puso excusas tras la derrota ante Herediano, la cual no discutió y asegura que pelearán con todo para sumar puntos y tratar de salir del descenso, justamente por ese detalle le hicieron una pregunta que lo puso a reflexionar.

Steven Oviedo, periodista de Radio Columbia le consultó si una liga de diez equipos, vuelve muy complicado que equipos como el suyo traten de salir del sótano y Wright fue más allá, eso no solo afecta al colero, sino a todos en el balompié tico.

“Le hicieron daño terrible a nuestro fútbol”

“El jugar con diez equipos en nuestro país es un daño terrible, muchísimas zonas de este país tienen chicos de diferentes edades que ya no tienen posibilidades de jugar en primera división, porque eso es así”, comentó.

Para el DT, el número de equipos puede repercutir hasta en la parte social de la nación.

“Tenemos un país con mucho problemas, demasiados y el deporte en general, en este caso el fútbol, es algo que ayuda a muchas personas a salir de las problemáticas que tenemos, ustedes saben”

“Para Costa Rica es necesario 12 o cuidado y no 14 equipos, porque eso le permite a muchos niños tener una posibilidad real dentro del fútbol y que no agarren otro camino.

“Definitivamente le hicieron un daño terrible a nuestro fútbol cuando se decidió sacar a dos equipos por las razones que fueran”, finalizó.

