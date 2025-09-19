Osael Maroto quiere tener más equipos en primera división pero pone una condición

Osael Maroto aseguró que se pueden tener más equipos en primera división con un plan. (Jose Cordero/José Cordero)

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, se mostró a favor de que el fútbol tico vuelva a tener doce o más equipos en la primera división, pero puso una condición importante para quienes quieran estar en el torneo.

El jerarca afirma que quienes estén en la máxima categoría deben tener dinero, buenos recursos, no andar pellejeándola ni saliendo apenas, un criterio en el que fue firme.

“Yo creo que en Costa Rica caben más equipos, cuando lo sacaron por población e ingreso per cápita en el PIB (producto interno bruto), zonas futboleras en el país deberíamos tener de 12 o 14 equipos, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que no podés tener es que todos sean pobres.

“Tenemos que trabajar en la parte de los ingresos de los clubes y ahí la televisora tiene muchísimo que decir al respecto, si se hace un diseño tal cual en el que exista la posibilidad, vamos. Los equipos usualmente están atrasados con la Caja, temas con Hacienda, en sus estados financieros”, comentó en Maroto en una entrevista con Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo.

Guanacasteca y Santos fueron expulsados de la primera división por problemas en sus estados financieros y administración. (Imagen creada en C/Imagen creada en Canva)

Para Maroto primero es necesario resolver los problemas financieros de los equipos y luego se podrá pensar en aumentar el número de clubes.

“Hacer más grande algo con problemas económicos es una torta más grande, son más problemas. La gente dice que dejaron sin trabajo a un grupo de gente, ok, pero de esos, ¿Cuántos les pagaban al día? ¿Cómo les reportaban la seguridad social, lo hacían al 100% o no? Eso son los temas ¿Les pagaban diez o doce meses?

“Criticar por criticar es fácil, pero cuando tenés problemas económicos e ingresos, ¿cómo lo vas a hacer más grande? ¿Cómo lo diluís? No se puede, hay que fortalecer para crecer, pero yo creo que sí se puede hacer. Uruguay que es un país parecido al nuestro tiene 16 equipos en la primera. Sí creo que caben más equipos, el tema es cómo y dónde", analizó.

