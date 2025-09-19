Técnico del equipo sub-21 de Liberia habló bellezas sobre el nuevo fichaje de Alajuelense

Giankarlo Romulus era el capitán de la U-21 del Municipal Liberia. Ahora forma parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Alajuelense se dejó a última hora al defensor Giankarlo Romulus, un defensor de 19 años de 1,91 metros y quien era una de las joyitas dentro de las ligas menores del Municipal Liberia y del que se hablan grandes cosas en este club.

Los manudos integrarán al jugador liberiano a su equipo de Alto Rendimiento y eventualmente podría jugar en el primer equipo, un camino similar al que siguieron fichas como Jeyland Mitchell, quien también llegó de la pampa a las ligas menores del León.

La potencia física y el juego aéreo dos dos de los puntos que le destacan al muchacho, por lo que en Liberia le apostaban en grande.

Wilson Muñoz, entrenador del equipo sub-21 de Liberia, afirma que es un jugador que a su criterio puede destacar pronto en el fútbol nacional.

El exjugador del Saprissa y Alajuelense dio muchas oportunidades a Romulus en el equipo U-21 de Liberia del que era su capitán y estaba convencido de que muy pronto daría el salto a primera, pero este jueves por la tarde trascendió que se fue para el cuadro manudo.

“Es un excelente proyecto, un gran muchacho como jugador y persona, si hablamos de biotipos en la actualidad, ni que decir, es un jugador bastante completo, no tengo duda de que es uno de los muchachos que va a llegar a primera división. Creo que es un jugador con mucha proyección para el fútbol nacional”, indicó el entrenador.

En Liberia lo tenían como uno de sus principales prospectos, según nos había indicado hace unas semanas Wilder Eusse, presidente aurinegro, quien este jueves tras conocer la noticia, nos indicó que lamenta su salida del equipo, no solo por perder al jugador, sino por la forma en que se lo llevaron, pues como no tenía un contrato profesional entonces no tuvieron que negociar.

El joven nació en Maryland, Estados Unidos, su papá es haitiano, su mamá es costarricense y él vive en Tiquicia desde hace nueve años y tiene la nacionalidad tica.

“Yo me considero de los dos países porque tengo las dos nacionalidades, pero si me preguntan: ‘¿Qué es usted?’, digo que yo soy tico, tengo muchos años viviendo acá, la familia de mi mamá es tica también, entonces ya me siento tico, la verdad. Ya me acostumbré a vivir acá, he vivido los años más importantes de mi vida en Costa Rica, entonces es un orgullo decir que soy tico”, comentó el joven a La Teja en una entrevista en abril.