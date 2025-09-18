¿Quién es el fichaje de última hora que Alajuelense le quitó a otro club?

Giankarlo Romulus proviene del Alto Rendimiento del Municipal Liberia (prensa Liberia/Cortesía Prensa Liberia)

Alajuelense dio una sorpresa de última hora en el mercado de fichajes luego de dejarse a una joven promesa que ya estaba haciendo sus primeras armas en otro club tico.

Los rojinegros ficharon al defensor central Giankarlo Romulus González, de 19 años, quien estaba en el Alto Rendimiento en el Municipal Liberia, y es de las fichas que entrenaba con el primer equipo, pero que ahora pasará a la U-21 manuda.

Wilder Eusse, presidente liberiano, le confirmó a La Teja que los manudos se llevaron al jugador esta semana para integrarlo a su proyecto, lo que a ellos los tomó por sorpresa.

“Hoy lo íbamos a firmar ya como profesional y resulta que en el último partido que jugamos con la U-21, Víctor Badilla lo abordó y le prometió diversas cosas y los chicos se dejan llevar muy fácil. Entonces se fue para la Liga a jugar en la U-21 cuando nosotros lo teníamos en cuenta para que debutara en el primer equipo”, explicó el presidente.

LEA MÁS: Lamine Yamal tiene un gemelo en Costa Rica, quien está muy cerca de debutar en primera división

El dirigente liberiano quedó con un sinsabor porque los manudos hablaron directamente con el muchacho al no tener contrato profesional, lo que para él es una mala maña que suelen tener los equipos grandes, como Alajuelense, en este caso.

En Liberia siempre bromean entre el parecido físico de Giancarlo Romulus y el español Lamine Yamal. (Cortesía Prensa Liberia, AFP/Cortesía Prensa Liberia / AFP)

“Son cosas que nosotros no hacemos con ningún equipo, me parece que no es ético; si se trata de que se quieren llevar los mejores, no habrá competencia”, agregó.

Con el primer equipo aurinegro, González jugó en el Torneo de Copa ante Cóbano, partido en el que anotó.

LEA MÁS: Kevin Cabezas cumple un gran anhelo un año después de terrible lesión que sufrió en Alajuelense

Si bien es cierto, Giankarlo fue fichado para el Alto Rendimiento, al igual que sucedió con otras figuras, como Jeyland Mitchell, perfectamente, puede integrar el primer equipo si así lo requiere, pues además, el chico tiene la nacionalidad costarricense.

Romulus nació en Maryland, Estados Unidos, país en el que se conocieron sus padres y en el que vivió hasta los 10 años. Su papá es haitiano y su mamá, orgullosamente, guanacasteca, desde entonces se vino al país y adoptó la patria de su madre.

Un detalle que gusta mucho son las condiciones físicas del jugador, dado que el muchacho mide 1,91 metros, por lo que se decidió por ser defensor central.