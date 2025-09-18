Kevin Cabezas cumple un gran anhelo un año después de terrible lesión que sufrió en Alajuelense

Kevin Cabezas firmó por un año con el Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Kevin Cabezas, exjugador de Alajuelense que sufrió una brutal fractura de tibia y peroné hace un año, vio cumplido su gran anhelo de volver a jugar en la primera división, luego de ser operado.

La historia del jugador oriundo de Sarchí no fue sencilla, tuvo altos y bajos, recaídas y momentos en los que la esperanza a veces flaqueaba, pero todo eso quedó atrás cuando el Municipal Liberia confirmó que el volante regresará al plantel el próximo año.

En el cuadro aurinegro, el mediocampista tiene su historia, fue de los futbolistas que ascendió con el club en junio del 2023 y luego en enero del 2024, con solo seis meses en primera división, Alajuelense decidió llevárselo.

La mala suerte solo lo dejó jugar tan solo nueve meses en el club, la lesión lo sacó varios meses y para el 2025 dejó la institución para buscar un lugar en el que pudiera retomar el ritmo y nivel como lo era el equipo de su pueblo Sarchí, en la Liga de Ascenso.

Kevin Cabezas volverá a jugar en primera división luego de jugar con Alajuelense en el 2024. (Prensa Alajuelense)

Al final fueron amigos los que le tendieron la mano para volver a la máxima categoría como lo es el conjunto pampero, hecho que el jugador agradeció en sus redes sociales.

“Qué orgullo volver a mi amado Liberia, vamos que vamos”, publicó en sus historias de Instagram sumado a la frase “Dios es bueno, muy bueno”, destacó.