“Pensé en comprar algo para pasear en familia, pero la verdad adquirí un carro que la familia ama, aunque no podamos viajar todos dentro del auto, pero es algo que nos ha unido, porque todos quieren chinearllo y no me dejan por nada del mundo venderlo”, en especial sus hijos Keylor y Kendall de 11 y 15 años respectivamente, contó Carlos.