“Me cansé de callar por miedo”: el desgarrador grito de Melissa Herrera tras ser operada

La delantera Melissa Herrera pasó nuevamente por el quirófano y reveló por qué tuvo que ser operada, pero además, aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas.

Herrera, quien juega para el Olympique de Marsella de Francia contó que se lesionó el 14 de abril pasado, durante un entrenamiento de la Selección Nacional.

Melissa estaba participando en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027. La atacante contó su testimonio en su cuenta de Instagram.

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Melissa Herrera pasó de nuevo por el quirófano, pero dijo que más adelante hablará de algunas cosas que le han pasado. Foto: Instagram Melissa Herrera. ( Foto: Instagram Melissa Herrera./Foto: Instagram Melissa Herrera.)

El testimonio de Melissa Herrera

“El día miércoles 14 de abril sufrí una lesión en un entrenamiento de la Selección (Federación de fútbol de Costa Rica) para enfrentarnos a Guatemala, pero lastimosamente ese día sabía que algo estaba mal en mi tobillo. Grité y lloré y golpeé el suelo tan fuerte porque sabía que me había roto de nuevo mi tobillo, pero esta vez el derecho.

“Sabía que se había acabado lo que tanto me costó volver a recuperar, que era mi nivel futbolístico, sabía que iba a pasar por algo que ya conocía y que fue una de mis peores experiencias.

“Pero hoy con mi tobillo operado y junto con mi familia quiero comunicarles que estoy bien, que estaré mejor pero que más adelante hablaré más del tema, de todo lo que he pasado y de las cosas que ustedes no ven porque solo muestro lo lindo, pero la realidad no es esa.

“No guardaré silencio, alzaré la voz por futuras niñas, por esas que cuando me piden una foto o un autógrafo y me dicen que quieren seguir mi camino. Por mi sobrina que sueña con ser como su tía Meli, así que por un tiempo me tomaré mi espacio para hablar más de todo esto y de lo que se vive en la realidad de una jugadora de fútbol; porque me cansé y sobre todo me cansé de callar por miedo y porque pensé que era la mejor solución pero hoy lesionada y con miles de puertas cerradas me doy cuenta que no lo es.

“Por último gracias a todos los que están pendientes de mí por sus bendiciones y mensajes Dios les bendiga pero con un nudo en la garganta les digo Melissa está cansada y sin duda hoy pensaré en mí y en mi familia que lleva años sufriendo. La salud y la salud mental es más importante de lo que parece”.