Melissa Herrera respondió con todo a aficionado liguista que intentó minimizarla

Melissa Herrera no se quedó callada y respondió con contundencia a un aficionado de Liga Deportiva Alajuelense que intentó minimizar su trayectoria profesional, en medio de la celebración por el fichaje de Priscilla Chinchilla con el Atlético de Madrid, uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.

El comentario que desató la polémica

El cruce se originó a partir de un video publicado en redes sociales, en el que el Atlético de Madrid presentaba oficialmente a Priscilla como nueva jugadora del club. En ese contexto, un aficionado liguista escribió: “Priscila Chinchilla es todo lo que Melissa Herrera se imagina que es”.

El comentario no pasó desapercibido y fue rápidamente citado por la propia Herrera, quien actualmente milita en el Olympique de Marsella, equipo de la Primera División de Francia, tras una carrera que la llevó desde el fútbol nacional hasta el más alto nivel europeo.

Melissa Herrera respondió con dureza a un aficionado en redes sociales.Fotografías: Olympique de Marsella (La Nación/Fotografías: Olympique de Marsella)

La respuesta de Melissa Herrera

La futbolista costarricense contestó sin rodeos y con un mensaje extenso, en el que defendió su camino profesional y dejó clara su postura frente a ese tipo de comparaciones.

“Imagina estar en su casa escribiendo esto mientras yo estoy más que feliz porque ella esté ahí… No me imagino nada, amigo, yo trabajo por lo mío y por abrirle camino a niñas que sueñan con salir de una liga tan limitada como la nuestra”.

Herrera también remarcó el sacrificio personal que implica su carrera fuera del país y el objetivo de ser un referente para futuras generaciones.

“Y sabe qué es lo peor, que viene de una persona liguista... Mientras usted está en su casa con todas las comodidades, yo estoy fuera de la mía partiéndome la madre por mi familia y mis sueños”, concluyó.

Priscila Chinchilla nueva jugadora del Atletico de Madrid (Prensa Atlético de Madrid/Prensa Atlético de Madrid)

Apoyo y repercusión en redes

La respuesta de la delantera generó una ola de reacciones y mensajes de respaldo, destacando su trayectoria internacional, su rol en el fútbol femenino costarricense en el extranjero y su mensaje en favor de que más jugadoras puedan emigrar y crecer profesionalmente.

El intercambio se volvió viral y reavivó el debate sobre el respeto a las futbolistas, las comparaciones entre jugadoras y las limitaciones estructurales del fútbol femenino en la región.

Y sabe que es lo peor que viene de una persona liguista 🤣 no tome nada personal amigo o amiga porque ni se sabe quién eres, pero bueno mientras Ud está en su casa con todas las comodidades y hablando 💩yo estoy fuera de la mía partiéndome la madre por mi familia y mis sueños. — Melissa Herrera (@meli7herrera) January 9, 2026

