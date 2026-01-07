Este es el ambicioso objetivo de Priscila Chinchilla tras fichar por el Atlético de Madrid

Priscila Chinchilla apareció en una entrevista como nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino, en las redes sociales del club, en la que aseguró que sigue al conjunto colchonero desde pequeña, afirmando que llegar a esa institución es cumplir un sueño.

“Muy contenta, creo que es algo muy importante para mí y para mi carrera; le contaba a mi familia que es algo que siempre soñé. Este club siempre lo he tenido o lo he seguido desde muy pequeña, entonces nada, muy contenta y agradecida con Dios”, aseguró Pri.

Priscilla Chinchilla fue recibida de gran manera por sus compañeras del Atlético de Madrid. (X Atlético Madrid Femenino./X Atlético Madrid Femenino.)

Chinchilla habló de sus características como jugadora, en las que asegura que es una futbolista muy humilde y luchadora.

“Soy una persona muy guerrera, luchadora, que a pesar de que ya son muchos años fuera del país, no ha sido fácil, pero no me he rendido. Entonces, al final, creo que dentro y fuera de la cancha soy una persona muy humilde, trato de valorar las cosas y nada, trabajar muy fuerte y lo demostraré en el momento de debutar, entonces a esperar ese momento”, agregó Priscila.

La jugadora nacional es ambiciosa y espera ganar muchos trofeos con el conjunto rojiblanco.

“Quiero ganar todas las competiciones; no solo yo, creo que todas las jugadoras tienen ese objetivo claro, que es tratar de avanzar donde más se pueda para clasificar y, bueno, ahorita hay una competición muy importante que es la Supercopa, también la Champions y las queremos ganar al cien por ciento”.

Priscila Chinchilla nueva jugadora del Atletico de Madrid (Prensa Atlético de Madrid/Prensa Atlético de Madrid)

“Trataré de hacer lo mejor que pueda. Todos estos años he tenido la oportunidad de hacer bastantes goles en mi carrera, entonces espero que no sea la excepción y dar un granito de arena al Atlético”, comentó la delantera en la entrevista publicada por las redes sociales del Atlético de Madrid.

Priscila Chinchilla es la primer futbolista en ser designada como la mejor en Escocia. Foto: Twitter.

La jugadora costarricense firmó con el conjunto rojiblanco hasta junio del año 2027, luego de su salida del Zenit.