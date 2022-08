Medallita peleará por el campeonato mundial absoluto: “Es la pelea con la que soñamos todos los boxeadores”

David “Medallita” Jiménez tendrá por fin la posibilidad de ser campeón del mundo absoluto, pues peleará ante el ucraniano Artyem Dalakyan, quien ostenta ese honor.

El lugar del combate, la hora y la fecha aún están por definirse, pero es un hecho que la pelea deberá realizarse entre los meses de octubre y noviembre, calcula el boxeador nacional.

David "Medallita" Jiménez tendrá la oportunidad de su vida ante un boxeador ucraniano Artyem Dalakyan.

Medallita es campeón mundial de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y la pelea que le ganó a Ricardo Sandoval el pasado 18 de julio fue la que le abrió las puertas para disputar el título absoluto ante el ucraniano Dalakyan.

Esa pelea, el boxeador nacional se la dedicó a Marco Calzada, un estudiante universitario asesinado en San José, crimen que reflejó el alto nivel de inseguridad en el país.

Es el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA) la que ordena el combate. Esto porque el campeón del mundo debe hacer una defensa cada nueve meses de su título y le programan las peleas ante un retador oficial. En este caso, la pelea que ganó Medallita a Ricardo Sanvodal fue clave.

Ahora, la promotora del campeón dirá el día, lugar y fecha para realizar la pelea, Jiménez y su promotora deben estar de acuerdo. Sino, hacen una contraoferta que también debe ser aceptada por el campeón ucraniano. El 30 de agosto vence el plazo para que esa negociación finalice, pero si no hay acuerdo, el combate sale a subasta.

Si esto ocurre, la pelea será puesta a la venta y las promotoras interesadas pujarán para organizar la velada boxística y ellos sí deciden el día y la hora definitiva.

Artyem Dalakyan es el actual campeón mundial absoluto.

Medallita dijo a La Teja que es la oportunidad con la que sueña desde que es boxeador profesional y ya le envió un claro mensaje al pueblo tico.

“Muchas gracias a Costa Rica por apoyar a David ‘Medallita’ Jiménez, de sangre cien por ciento costarricense y les prometo que lo voy a dejar todo en ese cuadrilátero para darle al país lo que tanta falta le hace, un campeón mundial absoluto”, expresó .

-¿Esta es la gran oportunidad de su vida?

Esta es la pelea con la que soñamos todos los boxeadores, no queda más que aprovecharla, el lunes nos mandaron la notificación.

- ¿Ya está ansioso, duerme bien?

Estamos bien, tranquilos, simplemente deseosos de que se llegue a un acuerdo de fecha y lugar para ir a pelear.

-¿Por qué es importante para Costa Rica la pelea?

Porque si ganamos esa pelea rompemos la historia de que Costa Rica no ha tenido un campeón absoluto masculino.... y así será en nombre de Dios.

- ¿Qué nos puede decir del ucraniano?

Es un boxeador que ya no es tan joven, de 35 años, no es tan agresivo como se da en el boxeo profesional, viene marcado por el estilo del boxeo olímpico de marcar puntos, correlón, no es de tomar la iniciativa, pero vamos a sacar nuestra experiencia para equiparar el combate.

- Usted también tuvo una brillante carrera olímpica, ¿en qué le puede sacar ventaja?

Claro, muy grande, de quince años, pero me he adaptado muy bien al boxeo profesional.

- ¿Existe alguna posibilidad de que la pelea se haga en Costa Rica?

La posibilidad nosotros la tenemos en mente, pero para eso se necesita el apoyo de muchas marcas, de empresarios, del mismo Gobierno de la República porque para traer una pelea de esas se necesitan al menos 300 mil dólares (más de 200 millones de colones) para ganar la puja de la pelea (en una posible subasta).

- Usted pocas veces ha peleado combates de más de diez asaltos, ¿se siente en condiciones físicas para preparar una pelea tan exigente y que puede ser larga?

Lo que es la parte de la preparación física no me preocupa nada, con el “Niño” Sandoval lancé golpes toda la pelea y fueron doce asaltos y si hubiera sido el caso, peleó otros doce. No me preocupa.