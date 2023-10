Medio español reporta un bombazo para reunir a Keylor Navas con una gran estrella mundial

Keylor Navas y Lionel Messi podrían reunirse de nuevo, ahora en la MLS. (PSG)

El contrato de Keylor Navas con el París Saint Germain de Francia acabará en junio del 2024 y a partir de enero el arquero costarricense ya será libre de negociar por su cuenta con cualquier equipo.

De las nuevas oportunidades que se le podrían abrir al Halcón está muy pendiente la prensa internacional como el medio español Don Balón quien publicó un artículo en el que asegura que el nacional podría reunirse pronto con un excompañero del PSG, el argentino Lionel Messi.

Según la nota el Inter Miami estaría interesado en dejarse al meta generaleño para la próxima temporada, operación que detalló el cómo.

“Ahora bien, la espera de Navas, que como máximo llegaría hasta junio de 2024, que es cuando el jugador centroamericano acabaría su vinculación con su actual equipo, puede sufrir un severo cambio de planes si fructifica el interés que se apunta desde ciertas fuentes cercanas a la Major League Soccer, y más concretamente al Inter de Miami de David Beckham, Sergio Busquets o Leo Messi. Y es que Navas un anhelo del equipo americano”, destaca el medio.

Según cita Don Balón, la posibilidad se abriría para la próxima apertura del mercado de fichajes, dado la nula actividad de Navas con el PSG y además llegaría con otro viejo conocido, como lo es Luka Modric, quien en el nuevo Real Madrid también goza de poca regularidad.

“Recordemos que, tal y como sucede con el jugador del Real Madrid, que no goza a las órdenes de Carlo Ancelotti de todos los minutos que le gustaría, Navas no solo no tiene un protagonismo en el PSG, sino que la posibilidad del salto en enero a Estados Unidos puede ser una solución más que satisfactoria para el jugador.

“La oportunidad la ve con buenos ojos básicamente porque sería verdaderamente positivo para el meta coincidir en Florida con viejos amigos como Modric o jugadores de la talla de Messi y Busquets, todo ello con un nuevo contrato bajo el brazo. Eso sí, el PSG se vería sin su gran suplente para el italiano”, publican.

Habría que esperar si Navas toma el mismo camino que la temporada pasada cuando en enero salió de París para jugar a préstamo en el Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra.