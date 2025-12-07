Medio de Rumanía da nueva noticia sobre el posible futuro de Luis Paradela

¿Regresará Luis Javier Paradela al Deportivo Saprissa a inicios del 2026?

Este domingo, Erick Lonis, quien lidera el Comité Deportivo del cuadro morado habló de la situación del delantero cubano, quien finaliza su ligamen con la U Craiova 1948 Club Sportiv, de la primera división de Rumania.

Este domingo, en la previa de su programa Deporte Más, Lonis recordó que al atacante se le vence su préstamo con el equipo europeo y habló de las intenciones del delantero cubano.

Paradela tiene contrato con Saprissa hasta junio del 2028.

Un medio de Rumanía aseguró que Luis Paradela no seguiría en la U Craiova, club de la primera división de ese país. Foto: Instagram Luis Paradela.

¿Qué quiere Luis Paradela para su futuro?

Esto dijo Lonis sobre lo que desea el jugador para el próximo año.

“Paradela tiene un contrato que finaliza en diciembre y él quiere quedarse en Europa”.

Un medio rumano, llamado Cotidianul destacó en su sitio web que el club no activará la opción de compra del futbolista de 28 años.

“La disminución del interés por Paradela se originó al final de la temporada pasada. El jugador sufrió una grave lesión. El cubano sufrió entonces una rotura de ligamentos cruzados.

Erick Lonis aseguró que Luis Paradela desea continuar en Europa. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Aun así, en verano, Universitatea Craiova extendió su préstamo por seis meses más. El retorno de Paradela ocurrió más tarde de lo previsto, apenas después de nueve meses desde la lesión.

“Como sus actuaciones no fueron convincentes, el club decidió no renovarle el acuerdo, que expira el 31 de diciembre.

“En caso de que el equipo olteno quisiera comprarlo de forma definitiva, tendría que pagar el equivalente a 400.000 euros (227 millones de colones) al Deportivo Saprissa”, mencionó el medio.