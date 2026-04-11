Melanie Valverde, expareja del jugador del Saprissa Marvin Loría se llevó el susto de su vida, a inicios de la semana.

La guapa tuvo que pasar por el quirófano, mientras se encontraba de vacaciones y en su cuenta de Instagram contó lo que le pasó.

Valverde aseguró que se siente bien, ya está en su casa y deberá guardar reposo, pues tardarán casi 3 meses para que la herida de su cirugía se sane como Dios manda y evitar una hernia.

Melanie Valverde, expareja de Marvin Loría se llevó el susto de su vida, a inicios de semana. Foto: Melanie Valverde. (Foto: Melanie Valverde./Foto: Melanie Valverde.)

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Lo que le pasó a Melanie

Melanie contó qué le pasó:

“El lunes, estando en la playa, empecé con un dolorcito de estómago que en la noche se volvió insoportable. Me fui al hospital y me dejaron internada por apendicitis. El martes me operaron y gracias a Dios todo salió excelente.

“Al personal del hospital La Anexión de Nicoya, mis respetos. Todos fueron demasiado amables y me atendieron súper rápido. Yo estaba muy asustada, pero cada persona me habló con tanto cariño que lograron tranquilizarme”.