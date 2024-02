Melissa Herrera comparte sentido mensaje tras quedar fuera de la Copa Oro

Debido a una lesión Melissa Herrera quedó fuera de la Copa Oro. (SAEED KHAN/AFP)

Luego que la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) confirmó que no estará en la Copa Oro por lesión, Melissa Herrera compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para sus compañeras.

La jugadora subió la publicación en su perfil de Instagram con varias fotografías para motivar a las muchachas que hagan una gran actuación en el torneo que arrancará este jueves.

“Me toca irme a casa antes de lo esperado, pero eso jamás cambiará que siga con ustedes. Me quedo con ustedes, porque juntas, como las fotos que escogí, fue como clasificamos por primera vez a esta Copa Oro, donde nadie daba nada por nosotras.

“Le ganamos a Haití en casa en el último minuto, en donde necesitábamos 14 goles e hicimos 19, y así de juntas las quiero ver en esta nueva batalla, no por mí ni por otras que pudieran estar acá y no están, sino por ustedes, por nuestra bandera y por todas esas veces que nos han hecho creer que no somos capaces de hacer historia.

“Me voy, pero una parte de mí quedará con ustedes”, escribió.

Herrera quedó fuera por un desgarro en uno de los músculos de la pierna izquierda.

El primer partido de la Tricolor en la fase de grupos será este jueves a las 5:15 p. m., hora costarricense, ante Paraguay.