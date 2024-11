Melissa Herrera se fue a comer y quedó impactada por lo que le dijo un hombre

Melissa Herrera se mostró agradecida por las palabras que recibió de un hombre. Instagram.

La jugadora Melissa Herrera quedó impactada y sorprendida por lo que le ocurrió el viernes anterior, cuando salió a comer.

La delantera del Xolos de la primera división de México contó que cuando estaba a punto de pagar, el cajero del restaurante la reconoció y ahí comenzó a sostener una breve conversación con ella.

“Andaba comiendo y cuando iba a pagar el muchacho me preguntó si era Melissa Herrera y le dije que sí, y les digo, que a veces es una pregunta incómoda.

“El muchacho me dijo ‘quiero darle un regalito’, me dio un postre y me lo dio por mi trabajo. Me dijo que era impacto para otras mujeres, que me admiraba por ser transparente en mis redes y por ser motivación”; afirmó.

Herrera se mostró sorprendida y a la vez agradecida por el gesto del joven.

“Nunca pensé tener impacto en redes, que muchas personas sepan quién soy, siempre sé que estoy expuesta a que haga algo mal para que me critiquen.

“Me parece increíble, le dije que muchas gracias y sentí que es un pequeño momento de agradecimiento a la vida y le agradezco a quienes siempre me desean lo mejor”, afirmó.