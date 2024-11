Puerto Viejo llega a las semifinales del fútbol femenino con una letal arma en ataque

Winibian Peralta es la goleadora de Puerto Viejo y está preparada para sacar a Sporting de las semifinales del torneo de Clausura. Cortesía.

Puerto Viejo llegará a las semifinales del torneo de Clausura femenino con una poderosa arma en el ataque, pues el club caribeño tiene entre sus filas a la goleadora del torneo.

Se trata de la dominicana Winibian Peralta, delantera de 26 años que cerró la primera fase del campeonato con 15 goles.

El equipo, dirigido por el experimentado entrenador Carlos Avedissian, llegó a las semifinales ocupando la tercera posición de la tabla, luego de 7 victorias, cinco empates y dos derrotas. Peralta llegó a Costa Rica el año pasado, cuando se vinculó a Pérez Zeledón y a inicios de año pasó al club limonense.

La joven conversó con La Teja, previo a las semifinales que disputará ante Sporting, y contó cómo ha sido su paso por Tiquicia.

Se suspende. Uniffut informó este jueves que la serie de ida de las semifinales se suspendieron por la emergencia nacional, provocada por las fuertes lluvias. Aún no se sabe cuándo se reprogramarán los partidos.

En enero se graduó de ingeniera civil. Cortesía.

Ingeniera

Winibian comenzó a jugar fútbol gracias a su hermano Julio Alberto. El muchacho es un año menor que ella y cuando era una niña lo veía jugar bola y por eso le dijo a su mamá, doña Isabel, que también quería mejenguear.

“Al inicio fue difícil, porque allá no era común ver a mujeres jugar y me costó, pero mi mamá me apoyó y logré dedicarme a jugar”, recordó.

Peralta se graduó de ingeniera civil a inicios de año. De hecho, mientras jugaba en Costa Rica, llevaba sus estudios superiores en su natal República Dominicana.

“En enero me gradué y llevé la carrera de la mano con el fútbol, no le miento, fue difícil, pero gracias a Dios logré terminar la carrera.

“Para lograrlo, básicamente me ayudó la pandemia, porque muchas clases pasaron a ser virtuales y aproveché para salir del país y seguirme preparando. Logré estudiar por 4 años y medio y ahorita estoy en busca de una maestría, porque quiero seguir adelante”, afirmó.

La caribeña (primera a la derecha) lleva 15 goles en el torneo. Mayela López. (Mayela López)

La atacante recordó que el proceso de adaptación a Costa Rica fue complejo, principalmente por el clima de Pérez Zeledón.

“En Pérez Zeledón el clima es un poco más frío y por eso me costó acoplarme a la vida en Costa Rica, pero cuando me fui a Puerto Viejo todo cambió porque el clima es caliente y me ha gustado mucho.

“Costa Rica es un país muy bonito, vivo con 15 compañeras en la casa club del equipo y todas nos llevamos muy bien, convivimos como una familia y, a veces, hay diferencias, pero las resolvemos y todo bien”, añadió.

Dinámica

En este momento, la caribeña no afloja en el estudio y se enfoca en estudiar inglés.

“Nosotros entrenamos temprano, nos levantamos tipo 7 a.m., salimos a entrenar a las 9 de la mañana, por la tarde llevo las clases de inglés y luego por la noche ya nos dedicamos a cenar y a preparar todo lo del siguiente día.

“Antes de llegar a Costa Rica estuve por seis meses en Puerto Rico y fue difícil, era la primera vez que dejaba República Dominicana. No te miento, mi familia me hace mucha falta, sobre todo en esta época, se viene Navidad y uno quisiera tener cerca a los suyos, pero cuando viajo con la Selección aprovecho para visitar a mi familia”, manifestó.

Sobre la serie contra las albinegras, Peralta reconoció que serán partidos complicados, pero confían en sacar la tarea.

“El último partido de la fase regular goleamos a Sporting, sabemos que ellas no tenían a su equipo completo, pero aquí queremos hacer historia y llegar a la final”, añadió.