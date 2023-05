¿Meterá el bus Saprissa en el Morera Soto? Tenemos información de primera mano

El Deportivo Saprissa visitará este jueves el estadio Alejandro Morera Soto en un bus moderno marca BLK del año 2015 que hasta el chofer, Juan Soto, metería al marco manudo para contrarrestar la ofensiva de Alajuelense.

Soto es un moradazo de corazón, cuya familia, de Limón centro, es liguista y que lo vacilaron todo luego de la final de la segunda fase, pero que ahora espera que los papeles se inviertan.

Juan es trabajador de la empresa Caribeños, no de Saprissa, pero está supercontento con la misión que le encomendaron.

“Nunca imaginé que iba a trabajar en esta empresa y menos que iba a jalar a Saprissa”, aseguró emocionado.

El bus de la izquierda es el que va el jueves para el Morera Soto. (COrtesía )

La Liga recibirá a los morados este jueves a las 8 de la noche y se ha mostrado como un equipo muy ofensivo en casa, con lo cual, le preguntamos a Soto si él siendo el técnico, metería el bus como una estrategia para frenar a los manudos.

“Si tengo que meter el bus, lo meto, es mejor defenderse. La Liga tiene sus jugadores, algunos andan bien, pero es un equipo de once, ahorita no tienen nada en la banca”.

-¿Y se atreve a dar un pronóstico?

Uno de los privilegios de Juan Soto es tomarse fotos con todo el equipo. Es el de camisa rosada en el centro. (COrtesía )

- Dos a uno, gana Saprissa.

- ¿Qué significa para usted jalar a los jugadores de Saprissa por todo lado?

“Es un trabao muy bonito y que disfruto bastante, los jugadores son personas muy amables”, — Juan Soto, chofer del bus de Saprissa

Hace seis años lo hago, para mí es un privilegio, más que soy saprissista, toda la vida he sido morado. He podido conversar prácticamente con todos los jugadores. Hay unos muy serios que se suben al bus y saludan y otros más vacilones que le dicen a uno ‘que way (así le dicen), todo bien”.

- Más allá de la relación en el bus, ¿ha logrado establecer alguna amistad con algún jugador o miembro del cuerpo técnico?

Sí, claro. Cuando antes estaba Michael Barrantes, qué calidad de persona es ese muchacho. Todavía nos hablamos, cuando ve el bus por ahí me dice ‘que emoción’, pero ya no es de nosotros. Es un chavalazo.

- Desde el punto de vista de la manejada, ¿cómo estuvo el asunto en la semifinal con Herediano?, ¿iban custodiados?

Juan Soto es empleado de Caribeños y designado como el chofer de Saprissa. (COrtesía )

Todo bien con lo de Heredia, todo bien, siempre nos custodian, siempre van dos motorizados adelante, dos atrás y una patrulla adelante.

- ¿Y en Alajuela?

- Es de más riesgo, hay más custodios, calculo que como diez motorizados y unas tres patrullas atrás y adelante.

- ¿Hay alguna zona en Alajuela donde tiene que ir más atento, donde molestan más?

Casi llegando al estadio, la multitud lo insulta a uno, hasta una moneda me tiraron una vez. En este que pasó me llevaron a un barrio, un residencial en el que nunca pasa nada, detrás del estadio (residencial Montenegro). Me fui al fondo, me parqueé y allí estaba. Al final del partido, como ocho personas iban para el bus y me trataron de abrir las ventanas, no sabían que yo estaba adentro. Llamé y llegaron como 20 policías rápido. No pasó nada, ellos se fueron como en un pick up.

- Dice usted que es saprissista, su familia le dice algo por tener un trabajo tan particular.

- Sí, claro, están muy contentos, me dicen que que trabajo más bonito, pero todos son liguistas. Mis hermanos, mi mamá, mi cuñado.

- Entonces, hubo molestada el domingo, luego de que Saprissa perdiera la final de segunda fase.

- Claro que sí, me vacilaron, pero admiran mi trabajo. Hay un grupo de WhatsApp y por allí me dieron lindo. Mis hermanos me mandaron memes y un cuñado. (la familia son papá y mamá liguistas y cuatro hermanos, dos liguistas y dos morados y el cuñado manudo).