México se queda sin semifinales: Argentina impone su jerarquía en el Mundial Sub-20

Argentina derrotó 2-0 a México, en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

La Selección de Argentina le dio un golpe de autoridad a México, en los cuartos de final del Mundial Sub-20, que se lleva a cabo en Chile, y dejó a los aztecas fuera de las semifinales.

Este sábado, la Albiceleste derrotó a los mexicanos por marcador de 2-0, lo que le permitió al equipo sudamericano seguir luchando por su sétima copa en esta categoría.

Argentina es la Selección que más Mundiales Sub-20 ha ganado a lo largo de la historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

El primer gol de los argentinos llegó muy rápido, a los 8 minutos. Maher Carrizo, delantero del Vélez Sársfield, apareció en el área para enviar la pelota al fondo, tras un rebote del portero.

La segunda anotación llegó al 55, cuando el jugador del Inter Miami, Mateo Silvetti, recibió un pase filtrado de Juan Villalba y definió cruzado ante la salida del arquero Emmanuel Ochoa.

Argentina enfrentará a Colombia en las semifinales del torneo.