Deportes

México se queda sin semifinales: Argentina impone su jerarquía en el Mundial Sub-20

La Selección de México cayó 2-0 ante Argentina, en los cuartos de final del Mundiual Sub-20, que se disputa en Chile

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Argentina derrotó 2-0 a México, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Foto tomada de Infobae.
Argentina derrotó 2-0 a México, en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Foto tomada de Infobae. (Foto tomada de Infobae. /Foto tomada de Infobae.)

La Selección de Argentina le dio un golpe de autoridad a México, en los cuartos de final del Mundial Sub-20, que se lleva a cabo en Chile, y dejó a los aztecas fuera de las semifinales.

Este sábado, la Albiceleste derrotó a los mexicanos por marcador de 2-0, lo que le permitió al equipo sudamericano seguir luchando por su sétima copa en esta categoría.

Argentina es la Selección que más Mundiales Sub-20 ha ganado a lo largo de la historia (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

LEA MÁS: Keylor Herrera fue testigo cercano de uno de los momentos más tensos del Mundial Sub-20

El primer gol de los argentinos llegó muy rápido, a los 8 minutos. Maher Carrizo, delantero del Vélez Sársfield, apareció en el área para enviar la pelota al fondo, tras un rebote del portero.

La segunda anotación llegó al 55, cuando el jugador del Inter Miami, Mateo Silvetti, recibió un pase filtrado de Juan Villalba y definió cruzado ante la salida del arquero Emmanuel Ochoa.

Argentina enfrentará a Colombia en las semifinales del torneo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ArgentinaMéxicoColombiaMundial Sub-20
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.