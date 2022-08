Michael Barrantes explotó: “Espero que no me sancionen por hablar de los árbitros”

David Gómez expulsó a tres jugadores de Cartaginés y uno de Saprissa este sábado. (JOHN DURAN)

El volante del Cartaginés Michael Barrantes explotó este sábado contra el arbitraje porque considera que a los silbateros ya no se les puede ni hablar y son intolerantes a cualquier cosa.

Saprissa y Cartaginés empataron a un tanto en la Cueva en una mejenga que tuvo cuatro expulsados, Marco Ureña, Marcel Hernández y Luis Ronaldo Araya por el bando brumoso y Pablo Arboine del lado morado.

Para él la situación no es solo con David Gómez, réferi de este sábado, sino todos en general, demostrando una actitud bastante complicada para ellos como futbolistas

“A los árbitros no se les puede decir nada, ellos lo insultan a uno, uno les habla respetuosamente y lo ignoran, la verdad no entiendo lo que está pasando. Llevamos partidos que nos expulsan jugadores, la de Marcel es clara, porque es un golpe que le da a Guzmán, pero la de Marco está cubriendo el balón.

“Yo no no sé qué es lo que está pasando, quiero saber cuál es la situación que hay con ciertos jugadores, porque uno no puede hablarle a los árbitros y ellos no pueden responderle a uno”, dijo al finalizar el juego a FUTV.

Michael Barrantes se siente muy frustrado por el trato de los árbitros. Foto John Durán (JOHN DURAN)

Barrantes aseguró que los árbitros tienen una actitud prepotente que en nada ayuda a los juegos, pues así no se demuestra autoridad.

“La verdad que si se compartan así, yo no soy de hablar de los árbitros y espero que no me sancionen, porque no entiendo por qué uno no puede decir la verdad. Yo hoy le pasé hablando al árbitro y ustedes me vieron. Pienso en que no voy a volver a hablarles, pero no entiendo por qué, ellos le piden respeto a uno, pero ellos tienen que demostrarle respeto a uno también”, dijo Michael.