Michael Barrantes visualiza lo que será su regreso al Saprissa como jugador de Alajuelense

Michael Barrantes le dio el triunfo a Alajuelense este sábado con un zapatazo ante Herediano. (Jose Cordero)

El próximo sábado Michael Barrantes tendrá un reencuentro con el estadio Saprissa, su afición y muchos conocidos, cuando visite por primera vez la Cueva vistiendo los colores de Alajuelense.

Si bien el volante ya ha enfrentado al Monstruo en su casa con otras camisetas como las de Cartaginés, Grecia o Puntarenas, hacerlo con la del archirrival en un clásico toma un matiz diferente.

Sobre esa mejenga, Barra no quiso decir mucho, dado que afirma que primero está metido en el partido del miércoles ante el Herediano por la semifinal de la Copa Centroamericana, pero tiró un par de pinceladas de lo que puede ser ese duelo.

“Pues ya veremos, yo la verdad que estoy muy contento con todo lo que se me está dando acá en la institución rojinegra, con todo lo que ellos me brindan y esperemos a ver qué pasa el día del clásico. Yo la verdad que he sido sumamente profesional y pase lo que pase, yo iré a dar mi máximo esfuerzo por la camiseta rojinegra”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense liquidó al Herediano con un bombazo que lo puso en el liderato

Michael Barrantes tras golazo y derrotar al Herediano

Días atrás, en una entrevista con ESPN Costa Rica, Barrantes reconoció que jugar ante los morados le ilusiona y si llegaran a una final ante ellos sería algo muy especial para él.

“Sería muy emotivo, muy especial para mí, lógicamente y con todo el deseo de ir a ganarlo, de salir campeón con Liga Deportiva Alajuelense.

“Lo más especial sería porque es un clásico y todos sabemos la rivalidad futbolística que existe entre ambas instituciones y aficiones, pero nada más eso, creo que por ahí es más que todo el tema, lo lindo, lo bonito que será un clásico y sobre todo si es en finales y ese deseo de ganar el primer título”, dijo.

LEA MÁS: Giancarlo González despidió con un “beso” a Fernán Faerron tras expulsión ante Alajuelense