Microciclo de la Selección no ha empezado y ya tiene sus primeras bajas

El primer microciclo a cargo de Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional no ha comenzado y ya reportó sus primeras bajas.

Este viernes, horas después de que la Fedefútbol hiciera el anuncio de la primera convocatoria del Bocha, dio a conocer que dos futbolistas se lesionaron y no podrán estar en el llamado del técnico argentino.

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Aarón Murillo, del Herediano quedó fuera del primer microciclo de Fernando Batista. Foto: prensa CSH. (Prensa Herediano/Prensa Herediano)

Las bajas del microciclo

Esto informó la Federación Costarricense de Fútbol:

“Les informamos que para el microciclo de la próxima semana de la Selección Mayor se reportan 2 cambios por lesión: Berny Rojas del Inter San Carlos no podrá estar y en su lugar fue convocado Rodiney Leal de Guadalupe.

“Además, Aarón Murillo del Herediano queda fuera y Luis Flores, de Cartago ocupará su espacio en la convocatoria del profesor Fernando Batista”, aseguraron.

De momento, son los únicos reportados como lesionados, aunque habrá que esperar si después de la jornada, que inicia esta noche, se suman más bajas.