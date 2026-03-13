Fernando “Bocha” Batista hace su primera convocatoria y hay varios nombres que sorprenden

Fernando Batista, nuevo técnico de la Selección Nacional, realizó su primera convocatoria, para un microciclo que llevará a cabo del lunes 16 al miércoles 18 de marzo.

Este primer llamado, en el que solo se incluyen jugadores del medio local, se hace de cara a los amistosos que Costa Rica enfrentaría ante Jordania e Irán, programados para finales de mes.

“Es importante tener el mayor conocimiento de los jugadores, realizar módulos locales que nos permitan tener ese contacto en cancha con ellos más allá de verlos en partidos. Ese conocimiento directo nos será muy útil cuando lleguen las etapas más competitivas”, afirmó el entrenador.

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Fernando Batista hizo su primera convocatoria en la Selección Nacional. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lista

Esta es la lista de futbolistas convocados por el técnico Fernando Batista:

- Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Christopher Moya (Cartaginés), Berny Rojas (Inter San Carlos).

- Defensas: Gerald Taylor (Saprissa), Shawn Johnson (Municipal Liberia), Haxzel Quirós (Herediano), Fernán Faerron (Cartaginés), Pablo Arboine (Saprissa), Yeison Molina, (Municipal Liberia), Farbod Samadian (Puntarenas FC), Darryl Araya (Herediano), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Luis José Hernández (Pérez Zeledón).

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- Volantes: Jefferson Brenes (Saprissa), Aarón Murillo (Herediano), Douglas López (Cartaginés), Joshua Díaz (San Carlos), Cristopher Núñez (Cartaginés).

- Delanteros: Andrey Soto (Pérez Zeledón), Luis Díaz (Sporting), Randall Leal (Herediano), Luis Ronaldo Araya (Herediano), Randy Ramírez (Municipal Liberia), Jurguens Montenegro (Herediano), Orlando Sinclair (Saprissa), Doryan Rodríguez (Puntarenas FC).