Selección de Costa Rica estrenaría uniforme pese a no ir al Mundial: así sería su diseño

La Selección de Costa Rica tendría un nuevo uniforme, para los juegos que enfrente en este 2026, de acuerdo con un sitio especializado.

Recordemos que la Sele no irá a la Copa del Mundo, pero disputará una serie de amistosos en marzo y también se medirá a Inglaterra, el 10 de junio, y esta sería la indumentaria que usaría como visitante.

Un sitio mostró la que sería la nueva camisa de la Selección Nacional. Foto: tomada de Footy Headlines. (Foto: tomada de Footy Headlines./Foto: tomada de Footy Headlines.)

Este viernes, un medio filtró las imágenes de la nueva prenda de la Tricolor.

La nueva camisa

El sitio Footy Headlines subió las imágenes de las que sería la nueva camisa de la Sele.

La prenda es color blanco y tiene detalles en tonos celestes y rojos; además, trae impreso elementos de naturaleza y en un costado, tiene el escudo del combinado patrio.

La camisa es blanca y tiene detalles en colores rosado y celeste. Foto: tomada de Footy Headlines. (Footy Headlines/Footy Headlines)

"La camiseta visitante de Adidas Costa Rica 2026 presenta un vibrante diseño inspirado en la selva en tonos turquesa claro, lavanda y crema, creando un aspecto fluido nunca antes visto en la selección nacional", señaló el sitio.