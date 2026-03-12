Fernando Batista se pronuncia sobre el nivel del fútbol de Costa Rica

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional, habló del nivel del fútbol tico en una entrevista que le realizaron en la Federación Costarricense de Fútbol.

El Bocha compartió un rato con el equipo de comunicación de la Fedefútbol y respondió una serie de preguntas, sobre su experiencia en el banquillo.

Además, contó qué le ha parecido Costa Rica y analizó el nivel del torneo local.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional habló del torneo tico. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En crecimiento

Batista tiene poco tiempo en el país y reconoció sentirse bien y que poco a poco, y gracias a amigos argentinos que viven en el país, se va empapando de lo que es Costa Rica.

“En el poco tiempo que tengo, la verdad, me siento bien. El conocimiento que tengo de la gente, que es un país muy amable, muy lindo y, lógicamente, mientras el tiempo nos dé también para conocer, porque de eso se trata también, ¿no? De poder conocer a la gente, tener ese ida y vuelta.

“A veces nuestro trabajo te lleva a que tenés que estar solamente pensando en un partido de fútbol o en una situación o ver jugadores. Pero también es bueno comprometerse y conocer el lugar donde uno está trabajando. Así que por ahora es todo muy lindo”, expresó.

El "Bocha" habló del torneo local. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Y qué le parece la liga costarricense?, se le consultó:

“Es una liga competitiva que creció mucho en los últimos años y está trabajando y trabajaremos para que siga creciendo, que los jugadores puedan ser más competitivos.

“Uno de los retos que tenemos del lado nuestro es que con nuestro granito de arena mejoremos día a día la liga. Tener charlas con los entrenadores, con los directores deportivos, con los presidentes, porque en definitiva tenemos que ser socios con los clubes, porque si a la selección le va bien, a los clubes, les va bien y si le va bien a los clubes le va bien a la selección”.