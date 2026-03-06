Fedefútbol confirmó el equipo de trabajo que acompañará a Fernando Batista en la Selección Nacional

El técnico de la Selección Nacional Fernando Batista ya cuenta con su equipo de trabajo, para que le acompañe en sus funciones en el combinado patrio.

Este viernes, la Fedefútbol confirmó que tendrá dos asistentes y un analista de video, además del “staff” técnico de la Federación. Sus acompañantes llegarán a Costa Rica la próxima semana.

Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional ya cuenta con su equipo de trabajo.

Los integrantes del cuerpo técnico

Estas son las personas escogidas por el Bocha, para que le acompañen en la Tricolor:

- Cristian Palandella: ha desarrollado buena parte de su carrera junto al entrenador Fernando Batista. Ambos coincidieron en las selecciones juveniles de Argentina, donde fueron parte de los procesos Sub-20 y Sub-23. Durante ese ciclo participaron en torneos sudamericanos juveniles.

Posteriormente, volvieron a coincidir en la Federación Venezolana de Fútbol, cuando Batista asumió la dirección de la selección de fútbol de Venezuela. En ese periodo, Palandella trabajó principalmente dentro de la estructura de selecciones juveniles, destacando la clasificación de la Selección Sub-17 en la Copa Mundial de Catar 2025. También formó parte del proyecto liderado por Batista con la selección mayor de Venezuela.

Cristian Palandella es uno de los asistentes de Fernando Batista, técnico de la Selección Nacional.

- Nicolás Batista: es un asistente técnico argentino que ha trabajado en distintos cuerpos técnicos en selecciones y clubes. Inició su carrera como entrenador en las selecciones juveniles de Armenia Sub‑18 junto a Fernando Batista.

Posteriormente, integró cuerpos técnicos en clubes como Qatar SC, San Telmo y Racing Club, donde formó parte del staff encabezado por Fernando Gago. Más adelante continuó su trayectoria en selecciones nacionales, desempeñándose como asistente técnico de la Selección Sub‑15 de Venezuela.

- Nebio Merola: es analista de video argentino que ha trabajado en cuerpos técnicos de varias selecciones nacionales. Formó parte del staff de las selecciones juveniles de Argentina, donde se desempeñó como analista en procesos de la Selección Sub-20 y Sub-23.

Luego, se integró al cuerpo técnico de la Federación Venezolana de Fútbol, donde trabajó como analista de video dentro de la estructura de selecciones y en el proceso de la Selección Mayor de Venezuela.