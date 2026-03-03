Le hicimos la pregunta más incómoda en la presentación de Fernando “Bocha” Batista y esto fue lo que respondió

En la Fedefútbol están con la fe que este apretón de manos dure cuatro años con Fernando Batista. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernando “Bocha” Batista es un técnico con un currículo poderoso, conocido en toda Sudamérica, con experiencia en selecciones y éxitos en clubes, de esos que suelen estar en la carpeta de muchos con frecuencia.

Traer un entrenador de ese cartel suele traer un riesgo consigo, ¿Si le aparece un mejor contrato en otro lugar se irá a la primera oportunidad como sucedidó con Gustavo Alfaro en el 2024 cuando dejó a la Selección de Costa Rica para irse con Paraguay?

Es una duda y temor que una gran parte de la afición y la prensa siente, por lo que en La Teja se la hicimos sentir al entrenador y le consultamos qué postura tendría.

El argentino afirmó que le gusta cumplir la totalidad de sus contratos, en Venezuela permaneció los cuatros año de cara al mundial de Norteamérica 2026.

“Me gusta terminar los contratos”

“Se lo dije a Osael (Maroto) y a Rónald González, vine acá por ese sueño y objetivo de poder cumplir los cuatro años. Hoy miro el comienzo y ya mañana espero comenzar a trabajar. Después de acá a dos o tres años veremos, no puedo estar pensando si mi meta es cumplir el contrato, me corro de la meta que tengo diariamente.

“A mí siempre me ha gustado terminar un contrato, tuve la suerte de llegar hasta los últimos partidos terminando bien o mal, porque de eso trata nuestro trabajo, pero mi objetivo siempre es comenzar y terminar; luego, en el medio, hay situaciones imponderables como dije antes, pero en mi cabeza está el hoy, estar acá en el primer día de marzo y seguir acá en el último día del mundial”, explicó.

Gustavo Alfaro le dijo adiós a Costa Rica apenas le salió un buen contrato afuera. (Alonso Tenorio)

La respuesta la dio con mucha seguridad, cuando la realizamos volvió a ver a Maroto y tuvieron una sonrisa cómplice como si ya esperaran el balazo por hoy o si bien, es una de las consultas que le hicieron en su momento al técnico dadas las experiencias.

Planificación de cara a amistosos

En marzo, para los amistosos ante Jordania e Irán (el cual seguramente cambiará), es cuando será el debut del Bocha, momento para el que ya hace números de cómo trabajar.

“Con respecto a la planificación antes de los partidos, estamos hablando con Rónald (González) para ver todo lo que estoy viendo con él. Espero planificar toda la fecha de marzo. Me gusta ir a los estadios, me gusta tener esa charla con los entrenadores, así que será algo de tener muchas charlas desde el lado de la Federación con los entrenadores y el área de preparación física, pues todos juntos hacen una buena Selección”, explicó sobre su método de trabajo.

De la fecha FIFA de marzo, Gustavo Araya, secretario de la Fedefútbol, confirmó este lunes que es prácticamente un hecho que la sede los partidos cambiará por la situación bélica que se vive en Medio Oriente, si no que seguramente serán en Turquía.