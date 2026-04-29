Mientras Alajuelense define el futuro de Joel Campbell con el equipo, jugador aprovecha para presentar su nuevo negocio

El futuro de Joel Campbell en Alajuelense es un misterio y, mientras se define si sigue vestido de león, el delantero se mantiene muy activo con sus negocios.

Joel, de 33 años, llegó a la Liga en el 2024 y su regreso a Costa Rica generó mucha expectativa; incluso muchos lo vieron como el fichaje bomba de la temporada.

Pero en junio del 2024 se fue a préstamo al Atlético Goianiense de Brasil y regresó con los erizos para el torneo de Clausura del 2025.

El contrato con Alajuelense vence en junio de este año y se desconoce si el atacante seguirá en el cuadro liguista.

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Joel Campbell sigue adelante con sus negocios y reapareció en redes, en medio de la incertidumbre por su futuro como jugador. Foto: Instagram Joel Campbell. (Foto: Instagram Joel Campbell./Foto: Instagram Joel Campbell.)

Su nuevo bebé

Joel es un apasionado de los negocios y este miércoles reapareció en sus redes sociales, luego de la eliminación de los liguistas en el torneo de Clausura 2026, para mostrar su nuevo proyecto.

El exjugador del Arsenal inglés mostró el pedido que llegó de sus bebidas energéticas, llamadas Twelve, un producto 100 por ciento costarricense, según dio a conocer el futbolista en sus redes sociales.

En diciembre del 2020, Joel reveló a La Teja que cuando colgara los tacos, no quería seguir vinculado al fútbol, pues lo suyo son los negocios.

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“Desde hace años me vengo preparando para no depender del fútbol y con el apoyo de mi familia hemos trabajado en varios proyectos. Los negocios me apasionan y por eso, cuando me retire, no me veo como entrenador de fútbol, sino dedicado a los negocios”, contó el atacante cuando abrió Twelve, su centro de entrenamiento.