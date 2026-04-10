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El bombazo que Joel Campbell quiere dar en Cartago

Joel Campbell fue visto en la provincia de Cartago y su visita a la Vieja Metrópoli ha dado de qué hablar

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero Joel Campbell está interesado en realizar una importante inversión en la provincia de Cartago.

Al atacante de Alajuelense se le observó en el estadio José Joaquín “Quincho” Barquero, localizado en Paraíso, debido a que mantiene un firme interés en desarrollar proyectos en dicho cantón.

El alcalde de Paraíso Michael Álvarez le confirmó a La Teja que la idea del mundialista de Brasil 2014 es potenciar el deporte en esa localidad.

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Joel Campbell
Joel Campbell está interesado en desarollar un proyecto deportivo en Cartago. Foto: Facebook Brujos Hoy. (Foto: Facebook Brujos Hoy./Foto: Facebook Brujos Hoy.)

Cruzando los dedos

Esto dijo el alcalde sobre el interés de Joel:

“Hay un interés de don Joel Campbell de desarrollar actividades deportivas dentro del cantón de Paraíso.

“Por lo cual, el día de ayer visitó el estadio ‘Quincho’ Barquero para ver temas de infraestructura del cantón; él está interesado y nosotros también en que él invierta en temas deportivos”.

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De acuerdo con el ejecutivo municipal, en los próximos días seguirán trabajando, para ver si se concreta el proyecto que tiene el futbolista rojinegro.

El estadio “Quincho” Barquero es propiedad municipal.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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