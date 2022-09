Miguel Ajú aclaró comentarios sobre la búsqueda de la titularidad en Alajuelense

Miguel Ajú aclaró sus palabras sobre la portería de Alajuelense (Albert Marín)

Al parecer las palabras del arquero de Liga Deportiva Alajuelense, Miguel Ajú, sobre necesidad de minutos de competencia en el club fueron escuchadas por el técnico Fabián Coito, ya que lo puso a atajar ante el Alianza en El Salvador, por la Liga Concacaf.

El portero jugó de titular por segunda mejenga seguida en ese torneo, pero no atribuye para nada que lo haya hecho por lo que dijo la semana pasada, ni por hacerle sentir presión al entrenador.

“Estoy contento por la experiencia, por el desafío, igual siempre evaluando puntos por mejorar, por crecer, felicitar al equipo por el resultado, el cual es importante en un ambiente difícil. Volvemos con la convicción y con miras al clásico, respetando la recuperación y el calendario tan ajustado que tenemos”, comentó.

Miguel Ajú no se anduvo por las ramas y dijo que no esperará la titularidad por siempre

Ajú afirma ser muy respetuoso de las decisiones de su entrenador,pues asegura que él las respeta al máximo, pero como cualquier futbolista él lo que quiere es jugar, pero aseguró que sabrá esperar su momento.

“No, no, jamás fue por eso, desde un inicio dije que respetaba las decisiones del cuerpo técnico que siempre me han hablado, han sido profesionales y he respetado también la decisión de la institución.

“Me pone contento que evalúen mi rendimiento conforme vaya entrenando y creciendo día a día, respetando también al compañero que tengo que es Leo (Leonel Moreira) y lo acuerpo cien por ciento sabiendo que es el titular actualmente”, agregó.