Miguel Ajú cuenta a quién le dedicó los tapadones que hizo ante San Carlos

Miguel Ajú tuvo una gran noche en el Carlos Ugalde. Foto: Prensa Unafut

Los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense deben darle gracias al guardameta Miguel Ajú, porque literalmente voló en sus intervenciones para evitar que San Carlos les hiciera un gol.

En declaraciones a Tigo Sports, el portero rojinegro se expresó muy feliz por ser reconocido como la figura del juego y en medio de la felicidad reveló a quién le dedicó este triunfo.

“(Mi mamá) me ha dado todo, me ha criado sola y es lo más importante que me ha dado Dios en mi vida, no elegimos nacer y ella me dio a luz y aquí estoy, todos mis triunfos siempre van para ella, es la primera persona que pienso, que pongo delante de otra cosa y esto se lo dedico a ella”, comentó.

En cuanto al juego, reconoce que es gracias al trabajo duro que puede tener noches como la de ayer.

“Contento por el triunfo, feliz por mis compañeros que me dieron la confianza y al cuerpo técnico, porque saben lo capaz que soy, me sacrifico mucho en cada entrenamiento.

“Para eso trabajamos con Diego, que es nuestro preparador de porteros, cuando el equipo nos ocupe debemos ayudar lo más posible, quiero recalcar que el jugador de Alajuelense siempre sale a dar lo mejor de sí y nos sacrificamos para eso, para conseguir las metas, que es conseguir un título para el equipo que me ha visto crecer”, enfatizó.

Por último, resaltó la gran competencia que tiene con Leonel Moreira y que le ha ayudado a rendir en juegos cruciales como este ante San Carlos.

“Muchas veces a uno le gana la ansiedad por querer jugar y demostrar, Dios tiene el momento para cada uno, es muy difícil para uno como joven, porque quiero demostrar, pero sabiendo que tengo una gran competencia, como lo es Leonel Moreira”, finalizó.