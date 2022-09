Miguel Ajú: “No me enfoco en redes sociales, me enfoco en mí y en mi familia”

Miguel Ajú fue uno de los jugadores más destacados de Alajuelense. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

El portero de Alajuelense, Miguel Ajú, vive al máximo cada oportunidad que le dan en Alajuelense y reconoció que tiene una buena competencia con el portero titular rojinegro, Leonel Moreira.

“Estoy contento por aprovechar cada oportunidad que me dan. Mi día a día es mejorar, crecer, porque a pesar de mi edad (22 años), tengo muchas cosas que aprender, tengo un excelente compañero, me enfoco en crecer, estoy contento por la oportunidad que me dan de jugar”, manifestó.

Al arquero le consultaron por el debate que hay en torno a quién debe ser el portero titular de la Liga.

“Sabiendo que tengo un portero con gran experiencia (Moreira), no me enfoco en comentarios, en redes sociales, me enfoco en mí y mi familia. Hay que aprovechar la oportunidad, me siento contento por el resultado”, dijo luego del juego contra Puntarenas.

Miguel también salió al paso de unas declaraciones que dio hace semanas, en donde dio a entender que podría buscar otro equipo, para ser titular.

“¿Te dijeron algo en Alajuelense?”, le preguntaron.

“No hace falta, ellos (dirigencia) saben que siempre hablé con respeto, no le dije nada a nadie, respetaba decisión del cuerpo técnico, estoy compitiendo con alguien de experiencia.

“Tengo derecho de expresarme, hoy fue un gran partido, le agradezco a Dios porque he trabajado para ello”, señaló.

Los porteños rescataron un punto en el juego contra los manudos. Prensa PFC.

Punto importante

El delantero de Puntarenas, Anthony Hernández, rescató el punto que obtuvieron ante los rojinegros.

“Queríamos ganar, teníamos a un rival muy duro, es un grande del país, no se dio el gol, pero lo importante es que sacamos un punto, hay que seguir trabajando para lo que se viene.

“Creo que nos faltó tranquilidad, pero así es esto, no podemos hacer nada, seguir trabajando, enfocándonos en el siguiente rival, que es Herediano y no voy a estar, pero sé que mis compañeros harán un gran papel”, dijo el porteño.