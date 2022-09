Antonio Solana, director deportivo de Alajuelense: “Voy a vivir en la ciudad deportiva”

Antonio Solana, nuevo director deportivo de Alajuelense, vivirá bastante tiempo en el CAR para estar a tiempo completo con el proyecto.

Así lo dio a conocer el español en una entrevista que difundió el departamento de prensa de la Liga.

El CAR tiene un hotel con suficiente espacio, por lo que el gerente no tendrá ningún problema en residir allí. La intenció de él es conocer mejor al personal, a los jugadores y empaparse de los detalles del equipo.

Aquí un resumen de la entrevista de Solana, de 54 años, y originario de Granada.

-¿Cómo plasmar su experiencia en Liga Deportiva Alajuelense?

La Liga tiene un proyecto que ya está iniciado, el fútbol de liga menor está bien construido, hay que continuar con este ambicioso proyecto y mejorar los elementos que consideremos.

Debemos hacer un análisis en la situación que estamos, y a partir de ese conocimiento tomar las decisiones necesarias.

-¿Qué tanto beneficia tener un Centro de Alto Rendimiento?

Es algo muy importante, la Liga tiene mucho ganado con las instalaciones, porque es una forma de concentrar a toda la familia del equipo, convivir diariamente hace que haya un sentido de pertenencia muy importante, cualquier familia que quiera apostar por la Liga, tiene muchísimo ganado.

-¿Cuándo llega al país?

Llego a final de mes, ese primer contacto con el club lo tengo clarísimo, voy a vivir en la ciudad deportiva durante un largo tiempo, 24 horas, para empaparme y visualizar ese espacio mágico, el entorno de aprendizaje donde el primer equipo debe sentirse lo más cómodo posible para dar lo máximo de sí y hacernos campeones, y ver también cómo se forman a los futuros futbolistas del primer equipo y la Selección de Costa Rica.

-¿Cuál es su forma de trabajo y metodología?

Creo en un trabajo de colaboración y consenso, que sea de estudio del juego, del fútbol y lo que ocurre en él, y esa situación de juego trasladarla a los entrenamientos.

En cuanto a mi metodología, hay que desarrollar la estructura del primer equipo para hacerlo lo más competitivo posible, para que consiga campeonatos, eso se consolida con toda la estructura base que ya existe y se continúa construyendo.

Me gusta rodearme de los mejores y que gracias a mi influencia sean mejores que yo, si alguien es top, de diez, que mañana sea de once, mejorar desde la exigencia, disciplina, sacrificio y humildad, que todos hagan su esfuerzo para que la imagen de la Liga sea cada vez mejor, yo mismo me exigiré al 100% y a todos también.

-¿Seguirá el mismo modelo de trabajo de Agustín Lleida?

En principio vamos a seguir el mismo modelo, porque es un modelo de éxito, es decir, es un equipo que ha dado un salto de calidad importante, hay un esfuerzo y trabajo muy bueno, hay que seguir potenciando esa línea de trabajo, a eso le sumaremos un punto de vista que puede ser el mío, cercano a lo que se ha hecho.

-¿Podría haber cambios de personal en LDA?

Ahora mismo mi intención es realizar un análisis de lo que existe en el club, cambios no va a haber ninguno, hay que darle tranquilidad al cuerpo técnico y al “staff”, no se pueden tomar decisiones tan rápido, tienen que tomarse con calma, el trabajo tiene que culminar con meter al equipo en finales y la consecución del campeonato, sería maravilloso si lo podemos hacer.