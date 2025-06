Miguel Herrera dio una tarea especial a Manfred Ugalde en la Selección de Costa Rica

Manfred Ugalde anotó dos penales el ante Surinam en el arranque de Costa Rica en Copa Oro. (Prensa FCRF/Fotografía)

La confianza de Miguel Herrera en Manfred Ugalde es sólida y franca, por eso no dudó un momento en señalar que los penales en la Selección de Costa Rica son del 9 costarricense.

El atacante del Spartak de Moscú anotó dos veces por esa vía, el domingo en el juego ante Surinam por la Copa Oro, por lo que le consultaron cuánto practica estos cobros, y reconoció que lo suele hacer en los entrenamientos.

Lo más llamativo es que el Piojo fue enfático en que los penales son de Manfred, y que siempre que haya posibilidad de patear alguno, será su nueve quien lo haga.

“Manfred es el pateador, no hay duda, lo dije desde el primer momento, el nueve es quien los patea; es el pateador oficial, si él está disponible, lo hará, es el primero en la opción. Si él decidiera no hacerlo, buscaremos entonces por una segunda opción, pero por lo que he visto en los entrenamientos, él es el primero”, comentó.

La convincente respuesta del Piojo deja de lado otras opciones que antes tenían la ficha número uno, como Francisco Calvo, quien en otras épocas fue el lanzador estelar.