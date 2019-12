Incluso, el técnico, Andrés Carevic, respondió que no iba a decir si jugaría o no el sábado el partido de vuelta de la final y el martes Federico Calderón, vocal manudo, señaló a La Nación que Figueroa quedaba fuera porque se tomó seis días y no dos por el luto, Cruz no cree que en ese lapso de tiempo no hayan tenido contacto con el defensa.