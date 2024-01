Minor Díaz asegura que los arbitrajes vienen perjudicando a Liberia

Minor Díaz le mandó un mensaje directo a Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje. (MAYELA LOPEZ)

Minor Díaz, técnico del Municipal Liberia, recibió este sábado una noticia que lo sorprendió y lo puede meter en un problema. Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje, está muy molesto con las críticas que hizo el entrenador liberiano sobre el arbitraje, tras el partido ante el Herediano.

Díaz estalló al decir que ante San Carlos y el Team los réferis los han perjudicado y que el trabajo que está haciendo el argentino en el fútbol de Costa Rica “no sirve para nada”, y no se ha notado ninguna mejoría, frases que lo tienen en el ojo de la comisión.

“A mí que me multe mi presidente o mi gerente si hago algo mal, algo que no deba; él (Elizondo) más bien debería preocuparse por su gente, no por mí. Soy muy respetuoso y creo que no me equivoqué en la conferencia pasada en lo que dije, hay mucho trabajo por hacer y él lo sabe. En lugar de preocuparse por mí que se preocupe por los suyos y que los sancione por no hacer bien su trabajo.

“Cuando uno se equivoca en un trabajo se corrige y solo así se puede mejorar, es la única manera. Yo me preguntó qué puede ganar él con que me manden a la gradería o me sancionen. Que hablemos, yo debato con argumentos, yo cuando hablo lo hago porque tengo argumentos, no sé porqué se ofende ni por qué pide una sanción para mí. La crítica es buena, mientras uno le dé un buen enfoque”, dijo.

Otro detalle con el que el técnico asegura no se va contento es por el hecho que vio a algunos de sus jugadores perdiendo tiempo, y les va a jalar el aire.

“Estoy un poco molesto porque vi algunos de mis jugadores perder tiempo y es algo que no me gusta, es algo que noté y, tal vez, de parte de los muchachos nuevos que no saben cómo somos nosotros. Si eso provoca que se reponga tiempo, espectacular que adoptaron eso, a mí me molesta cuando un jugador pierde tiempo; si tiene que reponer 15 minutos que los repongan, así acostumbramos a nuestros jugadores a no perder tiempo y se le manda un mensaje a todos los equipos”, opinó.