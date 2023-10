Minor Díaz explotó contra los jugadores de Liberia y puso en manos de otros su futuro

El entrenador de Liberia, Minor Díaz, se mostró muy molesto en la conferencia de prensa luego del partido de este martes ante Santos, que terminó con empate a un gol.

Díaz dijo que habló fuerte con los futbolistas, que está preocupado porque su equipo jugó uno de sus peores partidos, sobre todo en la inicial. En el segundo tiempo empataron por actitud, según él.

Minor Díaz estaba como agua para chocolate. (Jose Cordero)

Liberia empató a un gol con Santos en el estadio Edgardo Baltodano y llegó a nueve partidos sin ganar.

“Fue más con el corazón que otra cosa, los que entraron lo hicieron con el corazón en la mano, es el resumen que hago. Estoy dolido porque trabajamos muchas cosas y no era para dar el partido que dimos hoy, preocupados estamos todos, hoy no es el equipo que trabajamos ni el Liberia que venía jugando en el torneo, y eso molesta mucho, empatamos con el corazón, no vamos a engañar a nadie”, expresó Díaz, entre triste y molesto.

“Le tengo un sentimiento a este equipo, fui campeón, vinimos y ascendimos a este equipo pero el presente dice otra cosa y cuando los jefes decidan, me hago a un lado, me duele ver la situación en la que estamos, acabamos de hablar con fuerte con los jugadores y si tengo algo es que he sido honesto, no me robo un cinco en ningún lado, lucho para que el equipo haga bien las cosas”, aseguró.