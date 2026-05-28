Minor Díaz regresa a Costa Rica para hacerse cargo de un ambicioso proyecto

Minor Díaz regresa a Costa Rica para liderar un ambicioso proyecto.

El técnico dejó el Malacateco de Guatemala para convertirse en el nuevo técnico de Jicaral Sercoba, luego de la salida del entrenador Alberto Moraga.

Los peninsulares confirmaron el miércoles la salida del experimentado técnico:

“Hoy queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Alberto Moraga por su entrega, liderazgo y profesionalismo durante esta etapa con nuestra institución.

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“Gracias por asumir cada reto con compromiso, representar estos colores con respeto y dejar una huella de trabajo y disciplina, dentro y fuera de la cancha”, destacó el club en sus redes sociales.

Minor Díaz regresa a Costa Rica para liderar un ambicioso proyecto. Foto: archivo.

La llegada de Minor Díaz

Díaz llega al club porteño, para buscar el regreso a primera división.

Recordemos que Jicaral disputó la final del torneo de Clausura 2026, ante Inter San Carlos, pero no pudieron conseguir el pase a la máxima categoría.

Como entrenador, Minor Díaz logró el ascenso de Guanacasteca y el Municipal Liberia, por lo que la dirigencia de Jicaral apuesta por él para conseguir el objetivo del ascenso.