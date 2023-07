Mónica Malavassi rompe el silencio y critica forma en que algunas jugadoras jalaron de Herediano

Mónica Malavassi, nueva directora deportiva del Herediano Femenino, conversó con La Teja por el reciente ataque recibió de un equipo de segunda división del fútbol femenino y nos explicó por qué considera que vendrán más arremetidas contra ella.

El equipo de Coronado denunció que Malavassi estaba hablando con jugadoras de ese equipo para desestabilizarlo, por lo que Herediano tuvo que salir a defenderla.

Malavassi llega en un momento donde se han ido muchas jugadoras del club y algunas hasta acusaron al equipo de no pagarles bien.

Mónica Malavassi quiere en poco tiempo un Herediano competitivo.

-¿Qué ha encontrado en el Herediano femenino?

Cuando llegué, antes de aceptar el trabajo, me di a la tarea de llamar a varias jugadoras que se fueron y la primera mentira es que no les pagan, no hubo una que me dijera que le quedaron debiendo dinero, eso no fue así. Herediano cumplió todos los compromisos económicos y eso me dio tranquilidad, porque las quejas o situaciones iban más por otro lado. Hay respaldo económico para que las jugadoras estén tranquilas y es un tema más de condiciones de trabajo a la hora de entrenar. En eso hemos estado trabajando.

- Es un grupo de mucha juventud, ¿cómo está el equipo?

Es un grupo comprometido, liderado por Pablo Salazar, un grupo de jugadoras jóvenes con talento y con un gran futuro, les tocó asumir y tienen todo el respeto y el agradecimiento de nosotros y del grupo de papás que están comprometidos. Lo tomo como un reto, muchos querían que Herediano terminara en el piso, cerrando el equipo femenino y pensaban que eso iba a suceder, gracia a Dios no será así, ahora el proyecto toma fuerza y en un futuro cercano vamos a tenerlo donde queremos que esté.

-¿Su contratación demuestra que el club le pone cariño al equipo femenino?

Sí, eso demuestra la intención que tiene el club, el cariño al equipo y al programa femenino de empujar fuerte para competir y levantar al equipo. Me buscaron porque saben que voy a empujar para que tengan las condiciones que deben tener, si no es así, no me buscan a mí.

-Dice que habló con las muchachas que se han ido para ver la situación, ¿trató de convencerlas para que vuelvan?

Junto a Adriana Hernández y a Melissa Alvarado, Mónica hizo una gran labor en transmisiones de fútbol femenino. (Mayela López)

Estoy armando un grupo y la realidad es que en este momento necesitamos que sea un equipo unido, un equipo comprometido. Estamos buscando que haya mentes positivas dentro del equipo, cuando estamos en una situación complicada, como ahorita en la parte de abajo, simplemente queremos despegar de allí, quiero un equipo cohesionado, con jugadoras comprometidas. Las que se fueron, sus razones tuvieron, las respeto, cada quien es libre de tomar decisiones, pero la forma en que algunas salieron no va como mi línea de trabajo. No cierro las puertas a nadie, pero busco otras cosas.

Mónica hará yunda con Pablo Salazar, técnico del equipo. (Mayela Lopez)

- A usted no la dejaron ni calentar la silla y ya le estaban volando fuego, ¿fue una situación específica y casual o cree que así será su gestión?

Así son los ticos, la primera vez que estuve con el grupo les dije: ‘van a venir ataques’, porque muchas personas que aman el fútbol femenino, parece mentira, querían ver el proyecto de Herediano cerrado. Estaba preparada para eso, y seguirán viniendo ataques para desestabilizarnos, es normal.

En ningún momento he hecho nada malo, nada en contra del reglamento y nada ajeno a mis labores como directora deportiva, tengo la tarea de traer jugadoras, es la labor de cualquier director y, ¿cómo las traigo si no converso con ellas? Respeto a la gente de Coronado, pero no voy a entrar en polémica. No sé si saben del negocio en el que están involucrados, el femenino no es profesional”.