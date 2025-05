Morado envenenado lanza mensaje que deja picados a los liguistas

Un morado de los más envenenados dejó a varios picados con mensaje a la afición de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Christopher Alí, presentador en Palco de Pie, y morado de los más envenenados, dejó picado a más de uno al enviarle un mensajito a la afición de Alajuelense.

El creador de contenido compartió un video refiriéndose al empate 3-3 entre el Deportivo Saprissa y Alajuelense, un marcador que aunque no le generó satisfacción, destacó que al menos los tibaseños lograron igualar.

Luego, mencionó que la Liga lleva ventaja por estar en su casa, a pesar de que ni su afición ni su estadio pesan, y que la única herramienta que tienen es el Machillo Ramírez.

Christopher Alí es presentador en Palco de Pie. (Christopher Alí /Instagram)

“Yo, como morado, no salgo nada contento con el empate de hoy, por supuesto que no; se celebró el gol cuando cayó porque no perdimos en la Cueva, obviamente, pero no salgo nada contento con ese empate de hoy.

“¿Quién sale contento con ese empate de hoy? El no ir en desventaja para la Liga, es bueno, pero liguista: ¿usted sale contento con el empate de hoy? ¿Realmente feliz para celebrarlo? Así, así y así (mostró fotos de los jugadores rojinegros celebrando) y se echó una risa.

“Yo se los he dicho, manudos, tengan mesura, no celebren antes de tiempo, porque por eso es que les ha ido mal en los últimos 10 años, pero bueno, compas, se nos viene un miércoles exquisito, así que bueno, no se repartan nada, papis”, finalizó.