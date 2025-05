Orlando Sinclair volvió a aparecer a la hora grande, ¿eso basta para ganarse de nuevo a los morados?

Orlando Sinclair (24) jugador del Deportivo Saprissa contó qué lo inspira en las fases finales. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orlando Sinclair, delantero del Deportivo Saprissa, vive entre el odio y el amor de los morados por su poca cuota goleadora y porque, una vez más, apareció a la hora grande, o sea, en partidos de fase final.

El presente campeonato no ha sido el mejor torneo para Orlando, quien tiene 27 años y los números así lo demuestran: de acuerdo con la Unafut, ha jugado un total de 494 minutos y suma apenas 3 anotaciones, pero dos de estos goles los marcó en la segunda vuelta del campeonato.

LEA MÁS: ¿Es cierto que Orlando Sinclair no juega en Saprissa porque va para Herediano? ¡Esto dice Jafet Soto!

El primer tanto lo hizo ante Liberia, el 2 de febrero. Luego de ese partido, tuvo algunos minutos y la última vez que jugó fue contra Santos, el 28 de febrero, en donde falló una opción para gol, que desató la furia de los fiebres.

Este error le provocó que quedara fuera de los planes del cuerpo técnico por 6 encuentros y el 8 de mayo volvió a las canchas ante Pérez Zeledón, el último juego de la fase regular.

Sinclair regresó motivado, para anotarle a su principal víctima: el 12 de mayo le hizo el cuarto gol a Herediano, en el juego de ida de las semifinales, equipo al que le ha anotado en 6 ocasiones en etapas finales.

Y el domingo anterior, en la saprihora anotó el gol del empate en el clásico ante Alajuelense. A los manudos también se ha dado gusto anotándoles, como hizo hace un año en la final del Clausura 2024, cuando les recetó el tercer gol.

LEA MÁS: Televisora mostró más imágenes de jugada en la que Orlando Sinclair sacó un gol en vez de meterlo

El 11 de mayo, Sinclair se reencontró con el gol, al anotarle al Herediano. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La clave

El domingo, luego del clásico en el estadio Saprissa, el jugador habló de lo bien que le caen las instancias finales.

“¿Qué puedo decir? Me mentalizo, sé que son partidos en los que es importante levantar la mano, en los que los goles no son iguales como uno de fase regular. Entonces creo que tal vez se me ha dado el jugar mejor bajo esa presión, gracias a Dios.

“La fase regular no fue tan buena para todo el equipo, en realidad, pero siempre algunos jugadores nos vemos más señalados. Yo siempre trabajo fuerte, mi parte mental, mi familia me ha ayudado mucho y gracias a Dios siempre se me dan estos partidos”, afirmó.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas no se aguantó más y se fue con todo contra el arbitraje

El muchacho también habló del encuentro y de lo que representa el empate para el juego de vuelta en la Catedral.

“Creo que el partido tuvo un rato en el que se enfrió y la Liga hizo un gran segundo tiempo, hay que reconocerlo. Nosotros también cometimos errores, ellos los aprovecharon, pero quiero rescatar mucho la garra del equipo.

“Al verse debajo del marcador fuimos al frente como siempre, como nos caracteriza. Incluso cuando empatamos seguimos intentando, pero ya no quedaba tiempo”, comentó.

El jugador llegó a la institución saprissista en el 2018 y en diciembre del año pasado se le extendió su ligamen con los morados hasta diciembre del 2026.

LEA MÁS: Jugador de Saprissa calla bocas y ahora recibe puro cariño de la afición