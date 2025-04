Jafet Soto aclaró rumores sobre el interés de Herediano con Orlando Sinclair del Saprissa

Muchos se preguntarán si el posible vínculo con el que se ha especulado últimamente de Orlando Sinclair con el Herediano, ocasionó que el jugador ni siquiera esté convocado por Paulo Wanchope.

Jafet Soto dice que Herediano no tiene interés en Orlando Sinclair. (John Durán/John Durán)

Sinclair no es convocado a un partido desde hace seis fechas. Su última juego fue cuando Saprissa perdió 2 a 0 con el Santos. En la era Chope acumula 65 minutos.

Contra San Carlos, donde el Monstruo ganó 3 a 0, fue suplente los 90 minutos. Contra Liberia, que empataron a uno, jugó sólo 20 minutos y contra Santos solo medio tiempo.

En ese último partido, fue protagonista de un extraño error. Sacó la bola de la línea de gol cuando iba para adentro del marco contrario. Era el empate morado. Al segundo tiempo no salió. Desde entonces no juega. Parece que se lo cobraron duramente.

En los reportes médicos, Saprissa no ha informado que esté lesionado.

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana y técnico del club expresó meses atrás, que ya tiene conversado a un jugador de los clubes grandes y los rumores se decantaron por el delantero morado.

Orlando Sinclair no aparece en las convocatorias. (Archivo/Archivo)

La Teja le preguntó este domingo, si creía que las no convocatorias de Orlando Sinclair son por el supuesto vínculo con el Team.

“En Heredia no pasan esas cosas, pero no puedo hablar de él. Eso no es cierto”, nos dijo.

Y aclaró que no tiene idea de dónde surgió el rumor con Sinclair. “Orlando Sinclair no me interesa, repito, eso no sé de dónde salió”, expresó.

Soto se refirió al cierre del torneo que será sumamente cerrado y competido. Dijo que los otros cuatro equipos que están peleando por clasificar tiene un buen nivel.

“En este formato de campeonato, siempre se dan tramos muy disputados, sea al principio, a la mitad, al final. Será un final fuerte”, manifestó el mandamás del Team.

De esa forma, el futuro de Sinclair seguirá envuelto en rumores, mientras que Jafet y su Herediano se enfocan en un cierre de torneo de campanillas.