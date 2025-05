Morados hicieron “vigilia” para pedir el milagro de la clasificación

Christopher Alí hizo un "rezo" en su programa Palco de Pie. (Christopher Alí /Instagram)

Christopher Alí, presentador en Palco de Pie y morado envenenado, provocó todo tipo de reacciones al hacer una especie de rezo, con la esperanza de que se dé el milagrito y Saprissa logre la ansiada clasificación.

“Espero que todos estén conectados con una velita en sus casas, ya. Como se los dije, vamos a iniciar el rezo esta noche (martes), así que, bueno, espero que todos los saprissistas estén en sus casas en este momento, con una velita en sus manos porque el día de hoy vamos a unir nuestros corazones, nuestras fuerzas, nuestro ADN morado para ver si clasificamos este miércoles.

Saprissa tiene difícil la clasificación. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

“Qué los dioses del fútbol, que don Ricardo Saprissa Aymá, aparezca este próximo miércoles, en el estadio de Pérez Zeledón y en el estadio de Sporting, te lo pedimos Ricardo Saprissa, tú que estás ahí, y nos llenas de fútbol, de sabiduría y de ADN morado para que podamos clasificar a semifinales”, mencionó el comediante con dos velitas y con su chema de la S.

Algunos usuarios aprovecharon para apoyar al cuadro tibaseño, mientras que otros le tiraron durísimo a Christopher.

“Qué bueno loco jajajaja”, “Mae, la verdad ya parece al manudito, sea serio”, “Mejor hubieran jugado antes con ganas y no estar en estas”, “Por Dios, por qué no le pusieron desde el inicio para no estar en estas carajadas”, “Con esas cosas no se juega. Lo considero muy irrespetuoso”, escribieron algunos usuarios.

El partido de Saprissa contra Pérez Zeledón se jugará este miércoles a las 8 p.m., en el estadio de los generaleños.