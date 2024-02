Moto roba piropos y miradas de forma malcriada

12/02/2024 Chuzo de la semana. Honda XR400 dueño Kevin Torres Araya. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

En nuestro recorrido por los Lunes de Piques en Parque Viva nos llamó la atención una moto que jalaba miradas entre los fiebres de los motores y tras escuchar su motor, ratificamos por qué su dueño le puso cómo apodo “La Malcriada”.

En el Chuzo de la Semana les presentamos esta Honda XLR 400 de Kevin Torres, vecino de Carrizal de Alajuela, quien nos contó cómo, a punta de esfuerzo, paciencia y mucha fe, cumplió su sueño de niño de tenerla.

Kevin se tomó unos minutos para relatarnos cómo fue que la adquirió hace menos de un año, pero para hacerlo realidad, dejó de lado las críticas y confió en su instinto.

“Siempre me han llamado la atención las motos, pero nunca había tenido una. Mi familia era celosa en eso y me decía ‘no se compre una moto, eso es peligroso, mejor un carro’, pero ya lo traía en la sangre, cuando veo una de esas se me pone la piel de gallina y tiempo después tuve mi primera motocicleta.

“Me gustaron las Honda, tuve una XLR 250 baja, me enamoré y me dije ‘aquí me quedo, nada de otras marcas’. Con el paso de tiempo anhelé tener una XLR 400 y solo las veía en fotografías.

La malcriada siempre pasa chaneada para llamar la atención. Foto: Cortesía.

“Mi idea era vender la 250 y ahorrar un poco más para tener la 400, pero una vez se me jodió el eje de salida que sin eso no se movía. Entonces, tuve dos opciones, agüevarme o moverme para arreglarla; al final elegí la segunda alternativa, la reparé, le restauré unas partes, cambiamos otras y luego la publiqué en Facebook para venderla.

“En menos de una semana estuvo disponible para venta, un muchacho me la compró rapidísimo, no le revisó nada, se enamoró tanto de ella que se la llevó en dos toques.

“Ahorré un poco más y luego me compré la 400 en Grecia. El anterior dueño la cuidó bastante y desde que la tengo no se ha jodido. Es un amor, el único cuidado que le tengo es poner bien el pie cuando arranco, porque si no me voy al suelo”, señaló.

Contó el secreto para que muchas personas le den piropos y fuimos testigos, como los más conocedores de la materia, se le quedaban viendo a la Malcriada.

Su dueño nos contó que nunca le ha dado problemas desde que la compró. Foto: Cortesía.

“La moto roba miradas, por eso la ando lo más limpia posible para que se vea bien; además, suena muy duro y al escucharla es inevitable no volverla a ver”, agregó.

No la vende

Kevin nos advirtió que no tiene planes de vender la moto y le ha tocado espantar a uno que otro interesado, como el caso de un compa cercano.

“Tengo un amigo que estaba igual que yo tiempo atrás, él tiene una baja y quiere subir a 400, y me pasa diciendo que si la vende es de él y tiene fe de que se la venda el próximo año. Yo me río y le cambio de tema porque no se vende por nada del mundo”, contó en medio de risas.

Ojo a la promo

Si es de los fiebres que quiere ir a los Lunes de piques en Parque Viva, les contamos que para el próximo lunes 26 tendrán una promoción especial.

La promo consiste en que si usted tiene un carro para cinco pasajeros y llega con las cinco personas, solo cuatro pagarán entrada.

Recuerde que cada entrada tiene un costo de 3.500 colones y las puede adquirir en el sitio web www.passline.com