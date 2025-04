Mundial de Clubes tiene fuera de casillas a James Rodríguez, quien desafió a un árbitro

León de México entró en una espiral descendente en los últimos partidos de los que no ha podido salir desde que fue excluido del Mundial de Clubes por parte de la FIFA.

James Rodríguez es de las pocas cosas rescatables del mal momento, pero un berrinche suyo le ha generado todo tipo de críticas.

James Rodríguez le hizo una grosería al árbitro y no fue expulsado. (Club León/Club León )

El zurdo fue titular en el empate 1-1 entre León y Querétaro por el torneo Clausura 2025 y dio una asistencia. Sin embargo, protagonizó una acción que no gustó en territorio mexicano y que lo tiene en el ojo del huracán.

Sobre el minuto 72, el colombiano recibió una falta por parte de Óscar Manzanárez, quien lo empujó por la espalda. James perdió los papeles y reaccionó de forma violenta contra el árbitro al que le lanzó el botín, pero no se lo pegó.

James estuvo muy inconforme con la decisión del árbitro de no mostrar la tarjeta amarilla al rival y le dijo al juez: “¿Me vas a sacar amarilla? ¿A mí? ¡Bien, muy bien!... Estás pitando muy bien”.

La situación ha generado debate y todo tipo de comentarios en México. El árbitro mundialista Felipe Ramos Rizo criticó el arbitraje y defendió a James Rodríguez por la explosividad que mostró en un momento de calentura.

James Rodríguez es un referente de la Selección de Colombia. (AP/AP)

“Ya no entiendo, cinco patadas a James Rodríguez, le pegan en esta acción y no amonestan. Vean la reacción del jugador colombiano, ya no hay respeto, insistió esta comisión está acabando con el arbitraje”, afirmó.

❌😳 James Rodríguez le LANZÓ SU ZAPATO al árbitro por no pitarle una falta y recibió tarjeta amarilla.



“Sin berrinches, James. Aquí no”, dicen los comentaristas mexicanos.



👀 ¿Opiniones?

pic.twitter.com/AS7duLX7Aj — Toque Sports (@ToqueSports) April 5, 2025

Por su parte, el periodista José Luis Morales dijo en sus rede sociales:“¡Qué tal James Rodríguez! Con arrogancia y actitud antideportiva, le arrojó el tachón al árbitro, Max Quintero. Le perdonaron la roja, con una tibia amonestación. ¿Crees que hizo bien el árbitro? ¿La Federación lo sancionará o le temblará la mano?“.