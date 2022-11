Municipal Grecia señala a dos equipos que le quisieron jugar sucio con Fernando Lesme

Alajuelense habría buscado a Fernando Lesme a espaldas de Grecia, afirman las Panteras. Foto: Prensa Municipal Grecia

El delantero Fernando Lesme se convirtió en uno de los futbolistas más atractivos del fútbol nacional. El paraguayo de 20 años fue el goleador del Apertura 2022 y eso despertó el interés de varios equipos.

En el Municipal Grecia saben que tienen una joyita en sus manos y lo que mostró el torneo pasado, en el que marcó ocho goles en trece partidos, es una muestra de eso.

Peggy Guillén, gerente general del club, reconoció a La Teja que ya han recibido ofertas del fútbol nacional por el jugador; sin embargo, se molestó con el hecho de que dos equipos ticos hablaron directamente con el futbolista, ignorando que tiene dos años de contrato con las Panteras.

Saprissa y Alajuelense son los equipos que quisieron llevarse al jugador a sus espaldas, situación que la dirigente afirma es poco ético por lo cual no quiso negociar con ellos el traspaso.

“Hay equipos que lo han contactado y no necesariamente sabiendo que tiene contrato con nosotros, como es el procedimiento, que tienen que contactarse con el club y no lo han hecho. Hemos tenido una gran molestia de que haya equipos que no respetan eso.

“Llaman al representante, le ofrecen más dinero y no es la línea, porque hay un contrato establecido a nivel de FIFA, que está registrado en la Federación de Fútbol y que tienen que respetar, eso no se lo pueden brincar”, comentó Guillén.

Fernando Lesme: el joven paraguayo que se convirtió en la sensación del Municipal Grecia

La gerente afirmó que realmente lo que quieren hacer con él es venderlo al extranjero, por lo que no les interesa dárselo a otro club nacional.

“A Fernando lo buscamos en Panamá, adonde estaba jugando, le dimos seguimiento y apostamos por él. Lo trajimos y le hemos ayudado también en su formación. No es bonito que uno haga esfuerzos para traer jugadores y que se sienta cómodo y que otros equipos vengan, ofrezcan más y quieran llevarse a los jugadores por hablarles bonito. Hay formas de contactar a los jugadores.

“Lo puedo decir así, abiertamente, Alajuelense y Saprissa, son los equipos que se han acercado. Hasta equipos no tradicionales, que han hecho las cosas por detrás de nosotros porque les gusta el delantero y salen a buscarlo, pues saben lo que es tener un goleador”, comentó.

En el ambiente se dice que los griegos piden $800 mil por Lesme. Guillén no quiso confirmar cuánto están pidiendo, pero afirma que es lo justo para un jugador de su proyección.

“En cuanto a valores, nosotros lo tenemos claro, un jugador con proyección, condiciones, los años que puede seguir jugando, su perfil, pero de montos no vamos a hablar. Sí hemos recibido ofertas que se analizan y demás, pero ninguna de algún equipo nacional, solo llamadas o contactos.

“A nivel nacional no lo vamos a liberar, la condición del Municipal Grecia es colocarlo en el extranjero, pero a nivel nacional no, a no ser que el equipo pague lo que estamos solicitando”, finalizó.

¡Lo mejor del A22! 🔥⚽️ Ya puedes elegir a tus candidatos para lo mejor del A22 🤩 Vota en: https://t.co/MRinGF71W0#LigaPromerica #Unafut #A22 — UNAFUT (@UnafutOficial) November 11, 2022

Fernando fue nominado este viernes por la Unafut a mejor jugador y a mejor extranjero del Apertura 2022, lo que la dirigente considera que eso suma en la negociación.